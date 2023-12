Quais são as séries mais assistidas da Netflix?

É meus amigos, chegamos na reta final de 2023 e que ano hein? Socorro, foi uma verdadeira montanha russa de altos e baixos. E no mundo dos filmes e séries, isso não é diferente, principalmente quando se trata de audiência. Afinal, cada obra é criada com a expectativa de conquistar o maior número de pessoas.

Um dos nossos streamings mais queridinhos e populares é a Netflix. Ao longo dos últimos anos, ela nunca havia divulgado um levantamento sobre os conteúdos da plataforma. Neste mês, no entanto, ela resolveu trazer uma primeira edição de um relatório sobre audiência, referente ao período entre janeiro e junho de 2023 – a ideia é que este relatório seja publicado a cada seis meses. Segundo o vice-presidente de estratégia e análise da empresa, Lauren Smith, leva tempo para compilar essas informações.

Para esse relatório, chamado de “O que nós assistimos: Um relatório de engajamento da Netflix”, foram considerados os conteúdos que acumularam mais de 50 mil horas assistidas no período. Assim, a Netflix estudou dados de 18 mil títulos, que representam 99% do total de visualizações no streaming e cerca de 100 bilhões de horas assistidas.

A série com mais horas consumidas nesse primeiro semestre foi O Agente Noturno, com 812 mil horas, uma série de ação e espionagem da Netflix, baseada no livro homônimo do autor norte-americano Matthew Quirk.

Na trama, Peter Sutherland (Gabriel Basso), um agente de baixo escalão do FBI, trabalha no porão da Casa Branca, e sua função é simples: monitorar uma linha telefônica de emergências. Porém, o que parecia uma responsabilidade emocionante se torna uma frustração, já que o telefone nunca toca. Até que, um dia, o agente finalmente recebe uma ligação – e descobre um grande plano que pode colocar os Estados Unidos em risco. Do outro lado da linha está Rose Larkin (Luciane Buchanan), uma especialista em segurança online que está sendo perseguida por assassinos.

A segunda temporada de Ginny & Georgia, chegou a 665 mil horas assistidas, e foi a segunda no ranking da Netflix. A série narra os conflitos entre a adolescente ponderada Ginny Miller e sua mãe imatura Georgia. O elenco conta com Brianne Howey e Antonia Gentry.

Ginny é uma adolescente de 15 anos filha de Georgia Miller, uma mulher adulta de 30 anos que se comporta de maneira infantil. Mesmo com metade da idade da mãe, a jovem tem mais pulso emocional para lidar com situações delicadas.

Georgia, no entanto, mantém histórias do seu passado escondidas da filha e do caçula Austin (La Torraca), garoto de nove anos fruto de um outro relacionamento.

Mesmo com o fardo dos problemas escolares e amorosos, Ginny quer a todo custo investigar o que sua mãe esconde dela e do irmão. No trailer da segunda temporada, Ginny descobre quais são os segredos tão guardados por Georgia, o que a faz se sentir insegura com o que se deparou.

O terceiro lugar ficou com a primeira temporada da série coreana A Lição, com 622 mil horas. Moon (Song Hye-kyo) tinha o desejo de se tornar uma arquiteta, mas foi forçada a deixar os estudos por conta de brutais agressões sofridas no colégio.

Anos depois de passar por diversas violências na escola, ela descobre que o responsável por tanto sofrimento em sua vida está casado e tem um filho. Então, decide criar um elaborado plano de vingança e se torna professora da criança.

A partir de então, Moon passa a perseguir seus antigos colegas que praticavam bullying contra ela e, aos poucos, descobre seus segredos.

Segundo Lauren Smith há uma variedade de gêneros no consumo do público. No relatório do primeiro semestre, são 12, com destaque para o consumo de novelas coreanas e telenovelas espanholas e da América Latina.

Além disso, cerca de 30% da audiência consome títulos de língua não-inglesa. Outra curiosidade é que 45% do que é produzido em inglês é acompanhado com legendas ou dublagem.

Embora a Netflix trabalhe na produção de títulos originais, 45% do consumo é de conteúdos licenciados – séries e filmes não originais do streaming.

Em entrevista, o co-CEO da empresa, Ted Sarandos, afirmou que no início da operação, a Netflix evitava compartilhar dados por alguns motivos. Primeiro, por não sentir que havia como comparar o consumo na plataforma, já que foram um dos primeiros players de streaming no mercado. Além disso, a empresa queria manter alguns dados privados das concorrências.

As séries mais vistas

1) O Agente Noturno – 812 mil horas – 2023

2) Ginny e Georgia (2ª temporada) – 665 mil horas – 2023

3) A Lição – 622 mil horas – 2022

4) Wandinha – 507 mil horas – 2022

5) Rainha Charlotte – 503 mil horas – 2023

6) Você (4ª temporada) – 440 mil horas – 2023

7) A rainha do tráfico (3ª temporada) – 429 mil horas – 2022

8) Outer Banks (3ª temporada) – 402 mil horas – 2023

9) Ginny e Georgia (1ª temporada) – 302 mil horas – 2021

10) Fubar (1ª temporada) – 266 mil horas – 2023

Dessa lista, para mim, Wandinha foi um clássico e sobre O Agente Noturno, gostei bastante também. Senti falta de outra produção coreana que foi um sucesso, Pretendente Surpresa, e de alguma produção turca, que tem muita coisa boa na Netflix, mas sei que esses são nichos mais específicos.

E você, já tem uma série preferida desse ano?

*Naty Camoleze (@natycamoleze) é jornalista e colaboradora do LIBERAL. Confira o canal dela no YouTube