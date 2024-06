Cultura Preta Gil é internada no Rio e cancela show que faria no Festival Salve o Sul; Saiba mais

A cantora Preta Gil cancelou os shows que faria nesta sexta-feira, 7, no São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG, e neste domingo, 9, no Festival Salve O Sul, em São Paulo. Em nota, a assessoria de Preta informou que ela está internada no Hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Segundo a equipe da cantora, ela está tratando uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. “Preta está bem, recebendo os cuidados médicos e, em breve, retornará aos seus compromissos profissionais”, disse o comunicado.

Ao Estadão, a assessoria da artista confirmou que todos os compromissos da artista neste final de semana foram cancelados. Quem também cancelou a participação no Festival Salve O Sul foi Lulu Santos, que, assim como Preta, está internado na Clínica São Vicente. Os dois fariam participações especiais em um show de Luísa Sonza e Pedro Sampaio feito em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul no Allianz Parque.

Em dezembro do ano passado, a cantora anunciou o fim do tratamento que realizou contra um câncer no intestino. Ela havia descoberto um tumor na região em janeiro e, em agosto, comemorou estar “livre de células cancerígenas”.

No domingo, Leo Santana e Ludmilla estão entre os artistas confirmados no Festival Salve O Sul. Nesta sexta, 7, o Festival Salve O Sul recebeu o show especial Amigos com Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo.

O São João da Thay ocorre em São Luís, no Maranhão. Na sexta, além de Preta, o evento também teve Pabllo Vittar e Lucy Alves entre os convidados. Neste sábado, 8, Alceu Valença, Wesley Safadão e Fafá de Belém estão entre as atrações.