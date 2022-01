Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições

O Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas. Podem se inscrever autores não publicados nas categorias de romance e conto. Os vencedores serão publicados e distribuídos pela editora Record, com tiragem inicial de 2,5 mil exemplares.

Os interessados têm até o dia 11 de fevereiro para se inscrever e os trabalhos vencedores serão divulgados em maio.

O regulamento pode ser acessado em www.sesc.com.br/premiosesc. O objetivo do prêmio, que está na sua 19ª edição, é oferecer oportunidades aos novos escritores, impulsionar a renovação do panorama literário brasileiro e enriquecer a cultura nacional.

O Prêmio Sesc de Literatura disse que a parceria com a editora Record contribui para a credibilidade do projeto, além de inserir os livros na cadeia produtiva do mercado editorial.

“Chegamos à 19ª edição com o propósito de revelar novos escritores, que é nossa maior meta. A premiação foi criada em 2003 e se consolidou como a principal do país para autores iniciantes. No ano passado, tivemos a inscrição de 1.688 livros, sendo 850 em romance e 838 em conto. O cronograma não foi afetado pela pandemia, porque foi todo executado por trabalho remoto”, explicou o analista de Literatura do Departamento Nacional do Sesc, Henrique Rodrigues.

No ano passado, os vencedores foram o paraense Fábio Horácio-Castro, com o romance “O réptil melancólico”, e o pernambucano Diogo Monteiro, com a coletânea de contos “O que a casa criou”.

O Prêmio Sesc lançou no mercado nomes que se consolidaram na literatura nacional, como Juliana Leite, Rafael Gallo e Luisa Geisler.