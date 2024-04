Personal de Gracyanne diz que vai falar ‘toda a verdade’: ‘É pedrada que vocês querem?’

Gilson de Oliveira, suposto pivô da separação entre Belo e Gracyanne Barbosa, usou as redes sociais para se pronunciar nesta tarde de sábado, 20.

“Fala, galera, tudo bem? Então, venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida. Acho que você estão esperando isso”, publicou o personal trainer. “Tenho recebido bastante mensagens no direct, whatsapp, etc… Mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete porque eu cansei de me calar e irei falar toda a verdade”.

No entanto, Gilson trancou sua conta no Instagram após a publicação.

O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa foi anunciado na última quinta-feira, 18. O casal ficou junto por 16 anos e o personal trainer Gilson de Oliveira foi apontado como o pivô da separação. Segundo o programa Fofocalizando, do SBT, Barbosa teria se envolvido com o treinador da academia que ela frequentava no Rio de Janeiro.