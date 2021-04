Paulo Gustavo permanece estável e equipe médica está otimista

O ator Paulo Gustavo, de 42 anos, segue em estabilidae clínica após ser submetido a um novo procedimento, na manhã de sexta-feira, 9, para corrigir um comprometimento pulmonar que havia sido identificado no dia anterior. O problema em questão era uma fístula broncopleural, que é a conexão anormal entre os brônquios e a pleura – esta, uma membrana dupla que reveste os pulmões.

De modo geral, uma fístula é a conexão entre duas estruturas do corpo que em condições normais não estariam conectadas. No caso do ator, essa condição nos pulmões faz com que o ar escape por algum lugar do órgão e há diversas causas para que isso ocorre em um paciente que está sob ventilação mecânica.

Internado desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro, por causa da Covid-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva. Há seis dias, ele tinha passado por um procedimento para corrigir outra fístula broncopleural.

De acordo com a equipe médica, em comunicado enviado nesta sexta-feira, “as manobras terapêuticas transcorreram com sucesso e Paulo Gustavo segue em estabilidade clínica. O quadro geral mantém o otimismo da equipe profissional, mesmo levando-se em conta a gravidade que existe em todos os pacientes em uso de ventilação mecânica e de ECMO”.

Na quarta-feira, 7, o marido do ator, Thales Bretas, informou que o humorista tinha feito transfusão de sangue e fez um apelo para que as pessoas fizessem doação sanguínea. No comunicado mais recente, “a família agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus”.

Na tarde desta sexta-feira, Bretas publicou uma foto dele com Paulo Gustavo para relembrar os dias de alegria com amigos. “Essa lembrança é meu novo sonho para um futuro breve”, escreveu. Ele relatou que os procedimentos pelos quais o ator passa são importantes para melhorar o desempenho dos pulmões e agradeceu a equipe médica pelo empenho.

“Ele segue como um guerreiro, lutando para passar por tudo e se manter forte, pronto para a próxima! É assim que eu me sinto também: com fé, confiante na medicina, e entregue às próximas emoções e decepções”, disse.