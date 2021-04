Oscar 2021: Professor Polvo ganha o Oscar de documentário

Professor Polvo, de Pippa Ehrlich e James Reed, ganha o Oscar de documentário. Favorito, Professor Polvo foi ganhando simpatia ao longo do tempo, com sua história de um mergulhador que faz amizade com um polvo fêmea. Lindas imagens do fundo do mar e antropoformização do mundo animal, atribuindo aos bichos qualidades humanas. Enfim, é um filme muito bonito e envolvente. Derrotou adversários poderosos, como Colletive, sobre uma tragédia na Romênia, e o chileno Agente Duplo, o mais criativo dos candidatos.

Cerimônia

Neste domingo, 25, é realizada a cerimônia de entrega do Oscar 2021. Com a pandemia de coronavírus, que obrigou o mundo a adotar o isolamento social, o setor cultural teve de se adaptar rapidamente, como foi o caso das premiações. O Oscar não ficou de fora dessa nova ordem e precisou abrir mão do ritual que antecede a grande festa do cinema, como o tapete vermelho.

Dessa vez, a cerimônia é híbrida e com transmissão de vários locais, como o tradicional Dolby Theatre e também a Estação Ferroviária Central de Los Angeles.

Entre os indicados, destaque para Chadwick Boseman, que concorre a Melhor Ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues, junto com Viola Davis, que disputa a estatueta de Melhor Atriz pelo mesmo filme. Mas Anthony Hopkins brilha em sua atuação no filme Meu Pai e pode ficar com a cobiçada estatueta dourada.