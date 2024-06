O pernambucano Pedro Lins assume o comando do ‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’

O empreendedorismo desperta cada vez mais atenção no Brasil. E Pedro Lins sempre acompanhou de perto esse mercado. O jornalista colocará seus conhecimentos na área em ação no comando do “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, que vai ao ar na Globo. “Sou de uma família empreendedora e vi dentro de casa o que muitos brasileiros enfrentam quando decidem abrir o próprio negócio. Somos um povo corajoso, persistente, e, apesar das incertezas no sucesso do negócio, acreditamos na nossa capacidade de nos refazer diante das dificuldades”, explica.

Referência para quem quer empreender no Brasil, o “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, há mais de 30 anos no ar, é um clássico da grade da Globo. Mas, desde o início de maio, a produção passou por uma reformulação. Com dicas, projeções de mercado e histórias inspiradoras, o programa viaja o Brasil, acompanha o calendário nacional de eventos, mostra a cultura, diversidade de sotaques, a criatividade e a capacidade de se reinventar do empreendedor brasileiro. “O que o Brasil está falando, o ‘PEGN está falando. Um programa que inspira, impacta, ensina, informa quem quer empreender, quem já empreende e quem está querendo acompanhar um ótimo programa de histórias com o espírito empreendedor que só o brasileiro tem, no domingo de manhã”, afirma.

Na nova fase do programa, o objetivo é aumentar a quantidade de histórias regionais, para que os brasileiros de diferentes localidades se inspirem e se identifiquem cada vez mais. “É uma responsabilidade representar um programa que há 36 anos é sucesso de audiência e que todo domingo mostra o poder do empreendedorismo para transformar vidas. Viajar o Brasil contando essas histórias será muito bom”, valoriza.

Pedro, que é jornalista e especialista em Marketing Digital, sempre valorizou trajetórias de luta e conquistas. Antes de assumir o clássico programa, o comunicador acumulou passagens pelos telejornais da Globo no Recife, como o “NE1”, exibido na hora do almoço, e o “Bom Dia Pernambuco”. “Nestes programas eu pude mostrar inúmeras vezes a história de gente que só tinha a ideia e a coragem, mas acreditou no sonho do negócio e fez acontecer. É um programa que também faz parte da minha infância. Hoje, estar à frente do ‘PEGN’ é assumir o compromisso com o espírito empreendedor do brasileiro e seu poder de inovar como ninguém”, ressalta.

“Pequenas Empresas & Grandes Negócios” – Domingo, às 7h05, na Globo.