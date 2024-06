Neymar compartilha álbum de fotos do batizado da filha caçula, Mavie

Neymar decidiu usar suas redes sociais neste domingo, 9, para compartilhar o álbum de fotos do batizado da filha caçula, Mavie. A cerimônia ocorreu no último sábado, 8, na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, e contou com a presença da mãe da menina, Bruna Biancardi, além de outros familiares e amigos.

Nas imagens, Mavie aparece em vários momentos da festa, ao lado dos pais, dos avós, Neymar Santos e Nadine Gonçalves, e também de outros convidados.

Tanto Neymar quanto Bruna decidiram usar looks brancos para combinar com o vestidinho da herdeira, feito especialmente para o evento. Anteriormente, a mãe de Mavie já havia publicado detalhes de como foi feito o vestido da menina, cheio de rendas e bordados feitos manualmente.