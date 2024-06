Netflix deixará de funcionar em alguns modelos de televisão e de Apple TV

A Netflix anunciou que, a partir de 24 de julho, não oferecerá mais suporte para o aplicativo em mais de dez modelos de televisores da Sony. produzidos em 2014. O objetivo seria prezar por um desempenho melhor em aparelhos modernos, preterindo os televisores com capacidade mais limitadas nos dias atuais.

O streaming informou ainda que o app não estará mais disponível também em televisores da Apple TV de segunda e terceira geração. Esses aparelhos não contam com a App Store, tendo se tornado ultrapassados. Fontes afirmaram a sites internacionais, como MacRumors e AppleInsider, que a data para o fim do suporte ao dispositivo da Apple é 31 de julho.

A informação sobre a atualização teria sido divulgada por e-mail aos clientes.

Em 2019, a Netflix colocou em prática uma medida semelhante. À época, a empresa deixou de oferecer suporte a televisores da Samsung e da Vizio. A alteração aconteceu por uma mudança do Digital Rights Management do Windows Media para o PlayReady da Microsoft no sistema do streaming.

Veja abaixo a lista de TVs afetadas:

– Série X83

– Série S9

– Série W5

– Série W6

– Série W7

– Série W70

– Série X80

– Série W85

– Série W95

Série X85

– Série X9

– Série X95

Roku, Chromecast e outras alternativas

Apesar da atualização, ainda será possível assistir ao Netflix nessas TVs usando dispositivos que oferecem conexão à internet e que podem ser conectados na entrada HDMI da TV, como a Roku, o Google Chromecast, ou o Amazon Fire Stick.

Para usar os aparelhos Roku, é necessário conectá-los ao HDMI, a uma fonte de energia e ao Wi-Fi. Em seguida, basta procurar o app no menu principal, baixar e instalar o Netflix. Por fim, é preciso fazer login com a conta e acessar o conteúdo.

Quanto ao Chromecast, é recomendado conectá-lo ao HDMI e a uma fonte de energia antes de configurá-lo com o aplicativo Google Home no dispositivo móvel. Então, basta conectar-se à mesma rede de Wi-Fi que o aparelho, abrir o app da Netflix no celular e tocar no ícone de transmissão, selecionando o Chromecast.

Por sua vez, no Amazon Fire Stick, é preciso conectar ao HDMI na televisão, escolher uma rede Wi-Fi, baixar o aplicativo do streaming no menu e abri-lo na tela.

Espelhar o celular

Outra opção é transmitir o Netflix na televisão por meio do espelhamento da tela do celular. Para fazer isso, é necessário conectar a televisão e o celular à mesma rede Wi-Fi, abrir o app no dispositivo móvel, selecionar o conteúdo desejado e escolher a função “cast”, optando pela TV entre os aparelhos disponíveis.