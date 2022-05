Cultura ‘Não tinha pretensões no começo’, diz Julia Puzzuoli sobre sucesso no TikTok

“Pra que você tem duas mãos? Se nenhuma delas é para andar de mão dada comigo.” Essa é apenas uma das cantadas que Julia Puzzuoli gravou para seu perfil no TikTok – e já tem mais de 29 milhões de visualizações. Somando os seguidores do TikTok e Instagram, a influenciadora se aproxima da marca de 20 milhões de seguidores. “Nunca imaginei que os vídeos ali no meu quarto trariam tantas coisas boas, não tinha nenhuma pretensão no começo”, diz Julia, em entrevista ao Estadão.

A vontade de gravar vídeos para a rede social começou ainda na pandemia, em 2020, enquanto estava em seu quarto e assistia vídeos de outras pessoas. Para a influenciadora, esse era um momento de diversão. “Estava tudo um caos, a gente trancado em casa e era algo que me fazia esquecer um pouco do mundo”.

E, desde o início, Julia obteve altos números de visualizações em seus vídeos. Assim que entramos no perfil dela no TikTok podemos ver três dessas produções fixadas: 17,8 milhões, 27,2 milhões e 29,5 milhões são os números de visualizações desses vídeos.

Hoje, depois de praticamente dois anos, a criadora de conteúdo revela que não imaginava que essa hobby seria sua profissão. “Não pensava nisso, fazia por gostar e me encontrar ali, acho que talvez por isso que deu tão certo. Quando começou a tomar proporção foi um choque, a cada minuto eram mais pessoas me seguindo e eu não tinha tanta noção”, fala.

Assim que a situação da pandemia começou a melhorar e as coisas começaram a flexibilizar, o cenário de Julia mudou porque ela saiu de seu quarto e foi dar cantadas em pessoas desconhecidas nas ruas e praias.

Dentre tantas pessoas que Julia abordou, ela revela que muitas vezes acabava em situações engraçadas e até constrangedoras, pois as pessoas reagiam de maneiras inesperadas. “Algumas vezes, ficava uma situação tão chata que eu nem postava. Por exemplo, uma vez perguntei para um moço onde ficava a igreja mais próxima. Ele disse que não fazia ideia e saiu andando”, relembra.

A influenciadora também conta que uma vez passou uma cantada em uma pessoa comprometida e até quiseram bater nela. “Foi sempre na brincadeira. No final o mais inesperado fica mais interessante”, fala.

E com tantos vídeos, a influenciadora precisa de muita criatividade para inovar as produções, e revela que o bloqueio criativo já aconteceu com ela. “Muitas vezes quando a gente busca inovar é assim, o bloqueio criativo acontece, mas significa que estamos quebrando a cabeça para encontrar algo que as pessoas vão amar. É bom e eu sempre tive minha família pra me ajudar a sair disso e abrir novas visões”, conta.

Julia Puzzuoli inovou tanto que foi parar nos palcos de um teatro com a sua primeira peça. Em abril deste ano, ela se apresentou em São Paulo com a peça “En Cantada” e foi a primeira dessa geração de TikTokers a levar o trabalho para fora da rede social.

“Foi um grande desafio visto que poucos influenciadores dessa nova ‘era’ TikTok tiveram contato direto e ao vivo com o público. E, para confessar, foi uma das melhores sensações da minha vida. Foi um grande passo pra mim”, diz, aos risos e feliz por essa conquista com seu trabalho.

Ela ainda conta que o roteiro para fazer a “migração” do TikTok para o teatro foi feito de uma forma leve e que deixaram com a sua “cara”, pois, na verdade, era um direcionamento de como seguir na peça e que ela poderia “fazer o que quisesse”.

“Só tinha um direcionamento, mas podia fazer o que eu quisesse. A interação com o público durante todo o show ajudou muito a me soltar e soltar a galera também. Quem já me acompanhava conseguia sentir a energia que sente pelo celular, só que bem mais. Como meu conteúdo de cantadas que viralizou, eu não sabia muito bem o que esperar de resposta e foi bem nessa pegada, livre”, explica.

Como ela disse, as pessoas só a acompanhavam pelo celular e a apresentação de abril foi a oportunidade de ficar mais perto de uma parcela desses seguidores. Julia não esconde a felicidade em ter realizado esse mega encontro com sua peça.

“Estava buscando uma palavra para explicar a sensação, mas não consigo descrever em uma só. Eu estava muito ansiosa antes de entrar, mas quando fui para o palco parecia que estava flutuando e nem pensava muito, só fluiu”, diz.

Para as próximas apresentações, que ainda não têm data definida, Julia garante que o público pode esperar boas risadas, brincadeiras e até subir no palco com ela. “Uma nova visão de dentro desse mundo, a oportunidade de conhecer minha família, minha vida e histórias inéditas. E, claro, sempre melhorando todos os aspectos para ficar perfeito”, finaliza.