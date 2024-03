Na pele de uma diretora de escola bem-sucedida em ‘Luz’, da Netflix, Dandara Albuquerque acredita inspirar crianças pretas

Quanto mais espaço um personagem ocupa, mais intenso pode ser o processo seletivo para quem vai estar em sua pele. Dandara Albuquerque percebeu isso assim que começou a ser testada para dar vida à empoderada Isabela de “Luz”, série infantojuvenil da Netflix lançada em fevereiro. O primeiro contato veio em 2022, em dezembro, mas foram realizados diversos testes com a atriz antes da decisão final. “Por ser diretora da escola onde se passa boa parte da história, Isabela se relaciona com muita gente. E eu tive de ser testada com boa parte do elenco”, revela.

A resposta definitiva veio cerca de dois meses depois, em fevereiro de 2023. No mesmo ano, a carioca se mudou para São Paulo, onde encarou quatro meses de gravações. “Fiquei radiante com a oportunidade de viver mais uma nova aventura em minha carreira”, derrete-se. De cara, Dandara sentiu vontade de conquistar o papel. Afinal, trata-se de uma mulher que ocupa uma posição de liderança justamente em uma trama infantojuvenil.

“Ter essa oportunidade, além de ser interessante por me aproximar de um novo público, também colabora para a construção de um novo imaginário coletivo e de novas narrativas para pessoas negras. É gratificante gerar identificação, ser inspiração e mostrar que nós podemos ocupar diversos espaços, na arte e na vida”, comemora Dandara, que estreou na televisão em 2018, na novela “Espelhos da Vida”, da Globo, mas também marcou presença em “Bom Sucesso”, na mesma emissora, e em “Gênesis”, na Record.

Em “Luz”, Isabela é uma mulher determinada que, desde muito cedo, aprendeu que precisava ser forte para enfrentar os obstáculos que apareceriam em seu caminho. Aparentemente, é uma mulher rígida, autoritária e extremamente racional, mas, no fundo, se revela sobrecarregada, dividindo-se entre conflitos pessoais e as responsabilidades. “Ela é muito rigorosa e não se permite errar. Isabela é uma mãe solo que se sente responsável por ser o alicerce de sua família e, ao mesmo tempo, carrega culpa por escolhas que fez no passado”, entrega a intérprete.

Nome completo: Dandara Aparecida Rodrigues de Albuquerque.

Nascimento: 24 de novembro de 1988, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: O embate entre Sheila e Isabel, personagens de Dandara e de Alinne Moraes, respectivamente, na novela “Espelho da Vida”, escrita por Elizabeth Jhin e exibida originalmente pela Globo entre 2018 e 2019. “Até hoje, o público comenta sobre minha atuação nessa cena”.

Interpretação memorável: Viola Davis no filme “Um Limite Entre Nós (Fences)”, dirigido por Denzel Washington e lançado em 2017 no Brasil.

Momento marcante na carreira: “Sempre vou lembrar do ‘sim’ que recebi para interpretar a Sheila, meu primeiro trabalho na tevê. Foi a confirmação de que escolhi o caminho certo ao largar o Direito para seguir na arte”.

O que falta na televisão: “Quando falamos de representatividade, pensamos que só ter mais artistas negros à frente das câmeras basta. Mas é preciso que a representatividade alcance quem escreve nossas narrativas, quem irá nos dirigir para contar com sensibilidade nossas histórias, quem irá nos maquiar de forma adequada à nossa cor de pele e por aí vai”.

O que sobra na televisão: “Tenho visto que a tevê está abrindo mais oportunidades para que novos talentos tenham espaço e sejam reconhecidos em papéis de destaque. Que isso continue cada vez mais”.

Com quem gostaria de contracenar: Taís Araujo.

Se não fosse atriz, seria: “Antes de ser atriz, já fui advogada. Mas acho que também seria legal ter sido dançarina profissional”.

Ator: Will Smith.

Atriz: Viola Davis.

Novela: “O Cravo e a Rosa”, escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira e exibida originalmente pela Globo entre 2000 e 2001.

Vilão marcante: Carminha, papel de Adriana Esteves na novela “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Personagem mais difícil de compor: Isabela, da série “Luz”, da Netflix.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Espelho da Vida”.

Que papel gostaria de representar: “Me interesso pelos desafios que personagens com complexidade e protagonismo podem me proporcionar. Quero viver uma mocinha guerreira, cheia de humanidade e convicta de seus ideais”.

Filme: “À Procura da Felicidade”, dirigido por Gabriele Muccino e lançado em 2007 no Brasil.

Autor: Rosane Svartman.

Diretor: Mayara Aguiar e Jeferson De.

Vexame: “Tenho memória visual, mas muita dificuldade para memorizar o nome das pessoas. Demoro a lembrar e, às vezes, chamo pelo nome errado. Sempre passo apuros por disso”.

Mania: “De combinar paletas de cores, seja na roupa em que vou vestir ou na decoração da minha casa”.

Medo: “De não conseguir realizar alguns dos meus sonhos”.

Projeto: “Voltar a pisar nos palcos do teatro”.

“Luz” – Netflix.