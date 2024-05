Mulher de Zé Vaqueiro revela susto com filho de 3 anos: ‘Livramento’

Ingra Soares, mulher do cantor Zé Vaqueiro, expôs em suas redes sociais, durante o fim de semana, uma situação que passou com o filho de 3 anos, Daniel. Ela revelou que o menino quase aspirou uma bolinha pequena de brinquedo.

Mostrando imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento, Ingra fez um alerta aos seguidores sobre a situação: “Mamães, fiquem atentas com seus filhos brincando com brinquedos pequenos. Graças a Deus eu estava por perto, ele colou dentro do nariz”.

Ela explicou que teve agilidade para retirar o brinquedo do nariz de Daniel: “Fui apertando o nariz para que ele não aspirasse a bolinha e puxei com a unha. Foi tudo muito rápido”.

“Obrigada meu Deus por esse livramento. Agora está tudo bem”, finalizou Ingra.

Daniel é irmão do pequeno Arthur, caçula da família, que nasceu em julho do ano passado e logo foi internado na UTI, diagnosticado com uma condição rara conhecida como Síndrome de Patau ou síndrome da trissomia do cromossomo 13, em que ocorre a duplicação desse cromossomo. Trata-se de um tipo de malformação congênita.

Recentemente, Ingra compartilhou em suas redes que Arthur havia sido batizado: “Nosso Arthur foi batizado em nome de Jesus, amém. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16?. Nos comentários, amigos da família e fãs deixaram mensagens de apoio.