Cultura ‘Motel Destino’, representante do Brasil em Cannes, ganha trailer; assista

Representante brasileiro no Festival de Cannes de 2024, o filme ‘Motel Destino’, do diretor brasileiro Karim Aïnouz teve seu primeiro trailer divulgado na quarta-feira, 15.

Gravado no Ceará, o filme conta a história de Heraldo, um jovem recém-saído de uma instituição socioeducativa. Ele vai parar em um motel de beira de estrada, que é totalmente transformado por sua chegada. O elenco conta com Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier.

Motel Destino é também a única produção latino-americana no festival, que conta com produções de Francis Ford Coppola e Yorgos Lanthimos. A 77ª edição da premiação francesa acontece entre os dias 14 e 25 de maio. Leia entrevista com o diretor.