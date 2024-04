Cultura ‘Minha vida é zero glamour’, revela Sandy ao comentar sobre marmita no almoço

A cantora Sandy viralizou recentemente ao compartilhar um almoço rápido feito no carro durante as gravações do novo filme da qual participa, Evidências do Amor, que protagoniza com Fábio Porchat. A foto do famoso “PF” (gíria para prato feito) foi compartilhada em suas redes sociais com a legenda: “Almoço de hoje: PF na estrada! Amo também”.

A postagem da marmita da cantora repercutiu nas redes, e durante a entrevista da pré-estreia do longa, para a Rede TV!, na terça-feira, 2, Sandy revelou que sua vida é “zero glamour”: “O glamour é só quando a gente se arruma assim bonitinho para uma pré-estreia!”.

Ela também confessou para a influenciadora Paula Lemos, em suas redes sociais, que não vive de dieta: “Sou muito comilona, inclusive eu não sou vegetariana! Como carne vermelha, adoro uma picanha. Tem gente que acha que vivo de alface”.

Em Evidências do Amor, Sandy vive a personagem Laura, par romântico de Marco, interpretado por Porchat. O casal se conhece durante uma noite de karaokê cantando Evidências, música de Chitãozinho e Xororó, e vive um relacionamento estável, até que Laura deixa Marco no altar, no dia de seu casamento.

O protagonista então ganha uma “segunda chance” ao ouvir a música novamente e voltar no tempo. Ele tem a chance de consertar os erros do passado e reviver seu amor com Laura. Com direção de Pedro Antônio, a comédia estreia no dia 11 de abril nos cinemas.