Cultura Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, passará por cirurgia no crânio

Mingau, baixista do grupo Ultraje a Rigor, será submetido a uma cranioplastia nas próximas semanas. O músico, que foi vítima de um disparo na cabeça durante uma tentativa de assalto em setembro, continua internado. A informação foi divulgada por sua filha Isabella Aglio, em uma postagem nas redes sociais nesta quarta-feira, 3.

Isabella detalhou a situação de seu pai: “Graças a Deus o quadro dele é estável, por isso deverá se submeter a uma cranioplastia nas próximas semanas para colocar uma prótese na área do osso que foi destruída pelo ferimento e para o tratamento”.

Dificuldades financeiras

A família enfrentou dificuldades financeiras em decorrência dos custos com o tratamento médico. “Quando tudo aconteceu, meu pai foi atendido pelo SUS, onde não tinha neurocirurgião, então ele precisou ser transferido para um hospital autorizado pelo convênio. Quem iria pensar em conferir se os médicos trazidos por um amigo dele não eram credenciados pelo convênio?”, questionou Isabella, ao explicar a origem de uma dívida que alcançou os R$ 300 mil.

Para sanar a dívida, foi organizada uma vaquinha online e um evento beneficente: “Os amigos mais próximos acompanharam tudo, sugeriram a vaquinha e organizaram o show no Teatro Bradesco. Em quatro meses, essa conta foi quitada”, disse Isabella, que também mencionou a destinação dos fundos adicionais arrecadados para o procedimento subsequente de seu pai.

Após a próxima cirurgia, Mingau será encaminhado a uma clínica de reabilitação, com prognósticos positivos quanto à sua recuperação. Isabella reforçou a confiança na equipe médica que vem cuidando de seu pai: “Simplesmente não dá para mudar de time, afinal foram esses neurologistas que salvaram a vida do meu pai, e conhecem mais do que ninguém o seu cérebro”. O período de reabilitação está previsto para ser extenso.