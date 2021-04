‘Meu Pai’ vence o Oscar de roteiro adaptado

Melhor roteiro adaptado para Meu Pai. Um texto consistente, de fato, que honra a origem teatral. Christopher Hampton e Florian Zeller ganham o Oscar de roteiro adaptado por Meu Pai, baseado na peça de Zeller.

“Eu escrevi o roteiro para o Anthony Hopkins, ele é o melhor ator vivo”, disse Zeller em seu discurso de agradecimento. “Achei que não era possível, porque sou francês, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, e ele é o Sir Anthony Hopkins.”

Cerimônia

Neste domingo, 25, é realizada a cerimônia de entrega do Oscar 2021. Com a pandemia de coronavírus, que obrigou o mundo a adotar o isolamento social, o setor cultural teve de se adaptar rapidamente, como foi o caso das premiações. O Oscar não ficou de fora dessa nova ordem e precisou abrir mão do ritual que antecede a grande festa do cinema, como o tapete vermelho.

Dessa vez, a cerimônia será híbrida e com transmissão de vários locais, como o tradicional Dolby Theatre e também a Estação Ferroviária Central de Los Angeles.

Entre os indicados, destaque para Chadwick Boseman, que concorre a Melhor Ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues, junto com Viola Davis, que disputa a estatueta de Melhor Atriz pelo mesmo filme. Mas Anthony Hopkins brilha em sua atuação no filme Meu Pai e pode ficar com a cobiçada estatueta dourada.