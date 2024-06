‘Melhor experiência da minha vida, diz Mc Daniel ao se despedir da ‘Dança dos Famosos’

Eliminado do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo, 9, o cantor MC Daniel esqueceu a coreografia e, mesmo auxiliado pela professora, a dançarina Paula Santos, não foi possível a classificação da dupla para a próxima fase.

“Hoje com muita gratidão e tristeza me despeço do Dança dos Famosos. Quero agradecer a todos que fizeram parte disso, foi a melhor experiência da minha vida, principalmente a Paula Santos. Te amo preta, me desculpa. Sou seu fã”, publicou o MC, em seu perfil do Instagram.

Em outro vídeo, também publicado em sua rede social, ainda no camarim, o funqueiro aparece acompanhado do MC Ryan de SP, recebendo incentivo e palavras de apoio. “É difícil fazer uma coisa que você nunca fez na vida. É muita pressão, dá vontade de chorar”, comentou o MC. Após a eliminação, o apresentador Luciano Huck disse que Daniel foi “um presente” para o programa.

A rodada do domingo era de mata-mata com o tema salsa. Outras cinco duplas disputaram a classificação. Com o fim das apresentações, Tati Machado, Amaury Lorenzo e Barbara Reis ficaram com as maiores notas, e seguiram para a próxima fase. Além do MC Daniel, o ator e cantor Micael Borges, também foi eliminado.