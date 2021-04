Mayra Cardi explica jejum de 7 dias após receber críticas

Mayra Cardi usou as redes sociais para esclarecer os motivos do jejum de sete dias que realizou. Nas postagens, a empresária e ex-BBB traz informações para rebater as críticas que recebeu e garantiu que o objetivo não foi emagrecer.

“Fiz jejum de sete dias. Com supervisão e com a finalidade de saúde, alma, oração e estudos. Quem quiser saber mais, tem uma live com o profissional do meu IGTV. Não fiz para emagrecer porque sou contra jejum para emagrecer, tenho dois programas de emagrecimento e nenhum usa jejum. Sem mais!”, disse Mayra no Twitter.

Na publicação do seu vídeo no Instagram, ela continua: “Ainda sobre jejum. Coloquei nos meus destaques com nome ‘artigos jejum’ pesquisas e artigos comprovando o benefício do jejum a saúde. Não é a Mayra que está falando, nem o Dr. Eduardo Corassa, são vários médicos e pesquisadores do mundo todo, contra fatos não há argumentos!”.

A empresária afirma que não é a favor de fazer jejum para emagrecer, mas desafiou seus seguidores a apresentar um artigo científico que comprove que jejum faz mal. “Porque falar até papagaio fala, quero ver provar o que fala. Mais uma vez: não estou incentivando ninguém a nada”, afirma.

“Estou apresentando pesquisas para quem tiver interesse em estudar, pois elas foram feitas para que possamos desfrutar de seus benefícios, evitar e curar várias doenças. (…) Continuarei falando o que acredito, estudo e comprovo. Respeito a opinião diferente de cada um com maior educação, não vou admitir que façam isso com um assunto tão sério”, finaliza Mayra.