‘Masterchef Brasil’: nova temporada recheada de surpresas

Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Henrique Fogaça, Ana Paula Padrão e Érick Jacquin formam o time da nova temporada, que estreia dia 28 de maio - Foto: Band/Divulgação

Ao longo de uma década, o “Masterchef” acumulou números expressivos. Foram 40 mil pratos servidos, 20 mil toneladas de alimentos doados e mais de 2 mil competidores nos estúdios da Band. Indo muito além das receitas e pratos criados, o talent-show, que retorna para mais uma temporada a partir da próxima terça, dia 28, revolucionou a área gastronômica dentro e fora da tevê.

“Antigamente, ser cozinheiro estava fora do radar das grandes profissões e hoje isso é visto de um jeito completamente diferente. Trabalhar com gastronomia é tão nobre quanto ser médico, engenheiro ou advogado, e as famílias se orgulham de quem resolve abraçar essa área que envolve tantos sacrifícios, mas também tanta arte”, afirma Ana Paula Padrão, que comanda o programa desde a estreia.

Após um período ocupando os lendários Estúdios Vera Cruz, o programa retorna à sede da Band no bairro do Morumbi, em São Paulo. Para celebrar uma década na tevê, a nova edição começará com uma pegada bem brasileira. Logo nos primeiros episódios, o público vai se deparar com embates regionais que darão a chance dos candidatos de mostrarem a tradição de seus respectivos estados com pratos repletos de criatividade.

“Nessa temporada, vamos trazer a internet para dentro do programa. Convidamos diversos influenciadores que representam bem esse meio atualmente. Também vamos revisitar algumas provas que se consolidaram ao longo do tempo, como o leilão e a troca de ingredientes. A audiência ainda vai conhecer pessoas que se inscreveram muitas vezes, bateram na trave e, desta vez, entraram na competição”, aponta a diretora Marisa Mestiço.

O trio de jurados segue o mesmo das últimas temporadas. Os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça terão a missão de julgar os pratos em disputa. Eles, no entanto, contarão com o auxílio de famosos para escolher quem merece garantir o avental. Luiza Possi, Carlinhos Maia e Gkay são algumas das participações.

“São 10 anos no ar e cada temporada traz vários desafios diferentes. Dessa vez, o público pode esperar bons competidores, e temas diversificados. Como sempre, o ‘MasterChef’ vai prender a atenção de todos os telespectadores”, ressalta Fogaça.

A edição contará com várias outras surpresas. Em alguns testes, os competidores terão de dar uma volta ao mundo preparando pratos internacionais que são pouco comuns por aqui. Novas técnicas e novos sabores serão explorados de um jeito nunca visto antes.

“O ‘MasterChef’ tem a limitação do tempo e as pessoas precisam aprender a pensar rápido em algo que possam entregar. A estratégia é fazer comidas deliciosas dentro dessas circunstâncias, esquecer as câmeras, os jurados e realmente priorizar o que sabem fazer”, aconselha Helena, que chegou ao time de jurados do “Masterchef” em 2021.