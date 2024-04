Marina Ruy Barbosa esclarece decisão sobre não raspar cabelo em ‘Amor À Vida’

Marina Ruy Barbosa esclareceu, através de um comentário em uma página no Instagram, a razão pela qual não alterou drasticamente seu visual para interpretar Nicole em Amor à Vida, pondo fim a uma longa polêmica desde 2013. A decisão de manter seus cabelos, conforme esclareceu, partiu de Walcyr Carrasco, autor da novela, contrariando a crença de que teria sido uma recusa pessoal sua.

A atriz respondeu a um comentário que colocava em xeque sua decisão em contraste com a declaração de Bella Campos, que afirmou que só rasparia a cabeça por R$5 milhões, levantando dúvidas sobre sua dedicação à atuação. Marina explicou: “Não foi bem assim. Na época que fui chamada, foi me dito que a personagem seria uma das protagonistas e que faríamos uma grande ação social sobre o câncer da Nicole (minha personagem),” escreveu.

Marina detalhou que as alterações no roteiro foram decisivas: “Como novela é obra aberta, tudo pode mudar. E mudou O autor acabou dando prioridade para outras histórias, não faríamos a ação social e logo depois teria uma passagem de tempo e eu apareceria de peruca”.

Marina enfatizou a necessidade de adaptabilidade e o discernimento nas decisões artísticas: “Diante das mudanças, conversei com a direção da Globo na época e juntos vimos que não fazia sentido raspar diante da realidade que vinha sendo apresentada. Acredito que cada caso é um caso, tudo depende do texto, do personagem e da história de cada um”.

A discussão ganhou mais uma camada quando revelou-se que a cena em que Nicole cortaria seus cabelos foi modificada. A personagem optou por não se tornar careca, escolhendo um penteado com lenço pouco antes de sua morte no altar, desencadeada pela descoberta da traição do noivo.