Ludmilla tem show marcado da turnê ‘Numanice 3’ em Americana em outubro

A cantora Ludmilla está com show da turnê “Numanice 3” marcado para ser realizado em Americana no dia 12 de outubro deste ano. Apesar de ter sido anunciada nas redes oficiais da artista como “Campinas”, a apresentação será no Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), onde se realiza a Festa do Peão, na região da Praia Azul.

A pré-venda de ingressos para a turnê de Ludmilla tem início já nesta quinta-feira (6), a partir das 16h. A plataforma de comercialização das entradas ainda não foi divulgada, mas os fãs podem realizar um pré-cadastro para receber informações antecipadas sobre o show no site numanicetour.com.br.

A turnê do trabalho de pagode da carioca passará por outras 17 cidades brasileiras e seguirá para outros países no fim deste ano.

Confira as datas do “Numanice #3”

2024

17 de agosto: Salvador (BA)

28 de setembro: Lisboa (Portugal)

12 de outubro: Campinas (show que será em Americana)

19 de outubro: Fortaleza (Ceará)

20 de outubro: Manaus (Amazonas)

26 de outubro: Recife (Pernambuco)

2 de novembro: Belém (Pará)

9 de novembro: São Paulo (São Paulo)

7 de dezembro: Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

15 de dezembro: Curitiba (Paraná)

28 de dezembro: Maracaípe (Pernambuco)

2025