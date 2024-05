Cultura Luciana Gimenez comemora formatura de Lucas, seu filho com Mick Jagger

Luciana Gimenez mostrou o seu lado ‘mãe babona’ nesta quarta-feira, 15. A apresentadora participou da cerimônia de formatura do filho mais velho, Lucas Jagger, fruto de seu relacionamento com o roqueiro Mick Jagger e ficou emocionada com o momento.

A apresentadora fez questão de ir até Nova York, nos Estados Unidos, onde seu filho estuda desde 2018, para presenciar o momento. Em uma série de stories no Instagram, ela mostrou cada detalhe do evento, que aconteceu em um estádio de futebol americano. “Ai, meu Deus, quanto orgulho! … Você conseguiu, filho. Chegou no final”, disse ela, revelando também que estava preparando várias surpresas para o seu primogênito. “Não poderia ter pedido um filho melhor”, enfatizou.

Após a cerimônia, Luciana ainda mostrou mais alguns bastidores desse dia especial em um post no feed do Instagram. Na legenda, ela aproveitou para escrever uma carta aberta para o herdeiro. “Hoje é um dia muito especial. Hoje, não é seu aniversário, mas é o dia que você cresce mais um pouquinho. Hoje é dia de comemorar e festejar. Sinto um orgulho tão grande que não cabe no meu peito. Eu sei o quanto foi desafiador para você, sair de casa, abandonar sua terra e seus amigos”, iniciou.

“Eu, como tantas mães, tenho o sonho de ver meu filho se formando e finalizando mais uma etapa da qual me dá orgulho de ter feito parte. É, oficialmente, o início de uma vida adulta. Uma vida que desejo que seja maravilhosa. Saiba que eu estarei sempre aqui do seu lado para tudo que precisar. Parabéns, meu filho! Sempre soube que você iria em frente, mesmo diante dos seus próprios desafios. Você não desistiu nunca. Incessantemente, dignamente e fortemente, você foi até o fim de forma genial”, finalizou.