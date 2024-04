Cultura Lucas e Giovanna conspiram enquanto desânimo e dúvidas dominam casa do ‘BBB 24’

Na madrugada desta quarta-feira, 3, o clima no BBB 24 esteve carregado de tensões e estratégias após a eliminação de Pitel, que saiu do programa com 82% dos votos na noite de terça-feira, 2, enfrentando Alane e Beatriz, que obtiveram 12,38% e 5,62% dos votos, respectivamente.

Após sua eliminação, Lucas Henrique venceu a Prova do Líder pela quarta vez. Em sequência, o Paredão foi formado entre Davi, indicado diretamente por Lucas, e MC Bin Laden, que recebeu a maioria dos votos da casa. A eliminação deste Paredão está marcada para quinta-feira, 4.

Lucas Henrique e Giovanna articularam um plano ousado para influenciar a dinâmica do jogo, enquanto MC Bin Laden manifestou desalento com os recentes desenvolvimentos. Em um momento de introspecção, Isabelle expressou arrependimento por uma decisão impulsiva. Confira os destaques.

Estratégia de Lucas Henrique e Giovanna

Logo após a eliminação de Pitel do BBB 24, Lucas Henrique e Giovanna, dois dos últimos membros do grupo Gnomo, elaboraram um plano em face ao Paredão que desafia MC Bin Laden e Davi.

Com a possível eliminação de MC Bin Laden, Lucas sugeriu uma estratégia audaciosa para Giovanna: “Se eu ou você ganhar a prova do Líder, a gente se indica. Você me indica ou te indico para movimentar o jogo”.

O objetivo por trás dessa manobra é forçar os membros do grupo Fadas a votarem entre si, adicionando uma nova camada de tensão e estratégia ao jogo. Essa tática visa também antecipar e complicar os planos de Davi, que espera um Top 5 formado apenas por seus aliados.

Desânimo de MC Bin Laden e Giovanna

MC Bin Laden e Giovanna se mostraram bastante desanimados com a saída de Pitel. Eles falaram sobre como se sentiram depois de ouvir o discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt, que pareceu fazer MC Bin Laden pensar na possibilidade de ele mesmo ser eliminado. “Tipo, o Paredão fica até mais leve de a gente aceitar de sair”, disse ele, com Giovanna concordando que já estavam meio conformados.

Mais tarde, conversando na cama, eles discutiram mais sobre como estavam lidando com a pressão do jogo. MC Bin Laden expressou medo de como o público o vê e o impacto disso em sua carreira. Giovanna falou sobre como a esperança que eles tinham de continuar no jogo ia diminuindo. “É aquela parada, né, tá escrito o que a gente já sabia, mas toda vez que se confirma parece que a pontinha de esperança que tinha lá no fundo, ela vai apagando igual uma brasinha, sabe?”, disse.

Do lado das Fadas, Alane também expressou sua preocupação em relação ao Paredão envolvendo Davi e MC Bin Laden, destacando a gravidade desse momento no jogo. Ela comentou, “Esse Paredão entre Davi e MC Bin Laden é mais do que apenas uma votação, é um embate significativo que mostra como a competição está acirrada agora.”

Arrependimento de Isabelle

Isabelle compartilhou seu arrependimento com Alane e Beatriz depois de pular na piscina do BBB 24 sem parte da roupa. Ela expressou sua preocupação, revelando que a empolgação a levou a agir de forma impulsiva. “Ai, gente, a minha cabeça ficou um pouco preocupada hoje. Uma neura brotou em meu coração… Não sei, aquele dia do pulo da piscina, depois eu fiquei pensando…”, disse.

Beatriz e Alane, no entanto, não viram problema na ação de Isabelle. “Não vi nada de errado nisso, do fundo do meu coração”, disse Alane. E Beatriz encontrou um aspecto positivo na situação, considerando-a divertida e marcante.

Inquietação entre os brothers

Lucas Henrique revelou estar preocupado com a ausência de notícias de Camila. Novamente, o professor de educação física não recebeu uma foto dela como líder. “Acho que Camila não quer ser exposta ou já desistiu de mim”, disse. Camila ganhou atenção do público depois que não gostou da forma como Lucas e Pitel se aproximaram no programa, vendo as atitudes de Lucas como uma traição.

Em um cenário semelhante, Beatriz encontrou consolo nas palavras de Davi, que a aconselhou sobre a imprevisibilidade dos acontecimentos no jogo: “Cara, fica tranquila, entendeu? Porque tudo o que for acontecer, vai acontecer. Então não se desespere”, disse.