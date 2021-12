Laerte será a grande homenageada da CCXP Worlds 21

Autora de trabalhos que marcaram a história, ela abrirá os painéis de sábado, 4, no palco do Artists Valley by Santander

“Laerte é exemplo e inspiração para todos nós em todas as áreas em que ela atua”, afirma Ivan Costa, cofundador do evento - Foto: Divulgação

A quadrinista e cartunista Laerte será a homenageada da CCXP Worlds 21, que acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, em uma edição totalmente virtual. Autora de trabalhos que marcaram a história, ela abrirá os painéis de sábado, 4, no palco do Artists Valley by Santander.

Com passagens por importantes veículos de comunicação do país, como O Pasquim, O Bicho, O Estado de S.Paulo e Folha de São Paulo, a artista se junta a outros nomes que também já foram homenageados pela CCXP, como Mauricio de Sousa, Frank Miller, Renato Aragão, Fernanda Montenegro, Chris Columbus, Cao Hamburger e Neil Gaiman.

“Laerte é exemplo e inspiração para todos nós em todas as áreas em que ela atua. Homenageá-la é motivo de muito orgulho para os fãs e realizadores da CCXP”, revela Ivan Costa, cofundador do evento e curador do Artists’ Valley e da programação de quadrinhos do festival.

O início de sua carreira como desenhista aconteceu em 1970, com o personagem Leão para a revista Sibila. Na TV, Laerte atuou como roteirista e colaborou para programas da TV Globo, como TV Pirata, Sai de Baixo e TV Colosso. Como apresentadora, esteve à frente do Transando com Laerte, exibido no Canal Brasil.

No cinema, participou do curta Vestido de Laerte, de Claudia Priscila e Pedro Marques, e do longa Laerte-se, de Lygia Barbosa e Eliane Brum. Em junho, a artista lançou seu site laerte.art.br com todos os seus trabalhos, informações e uma loja com seus livros e produtos exclusivos.

