Cultura ‘Jogos Vorazes’: o que esperar do novo livro e filme anunciados por Suzanne Collins

Cinco anos após o lançamento de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Suzanne Collins adicionará um quinto livro à famosa franquia Jogos Vorazes. Sunrise on the Reaping – Nascer do Sol na Colheita, em tradução livre – tem o lançamento marcado para 18 de março de 2025 nos Estados Unidos.

Além disso, a produtora Lionsgate já confirmou que produzirá uma adaptação da história. Diferente dos livros anteriores, o anúncio do filme foi feito antes mesmo da obra chegar às livrarias. O longa-metragem tem previsão de estreia para 20 novembro de 2026.

A história será focada em Haymitch Abernathy, vencedor do 50° Jogos Vorazes e segundo Massacre Quaternário, edição na qual os tributos encaram alguma peculiaridade jamais vista dentro da arena.

Nos filmes, Haymitch é um personagem pouco explorado, sendo retratado como mentor de Katniss (Jennifer Lawrence) e Peeta (Josh Hutcherson) ao lado de Effie Trinket (Elizabeth Banks). Ele foi interpretado pelo ator Woody Harrelson.

No entanto, nos livros, é possível conhecer um pouco mais de sua história. Sabe-se que ele se consagrou vencedor dos Jogos Vorazes aos 16 anos e foi o único campeão do Distrito 12 até a 74ª edição. Após sair da arena, ele se tornou alcoólatra e teve sua família assassinada pelo Presidente Snow.