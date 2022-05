Jesse Koz e Shurastey serão homenageados em Balneário Camboriú

O influenciador brasileiro Jesse Koz e o seu cão, Shurastey, que morreram em um acidente de trânsito nos EUA, receberão homenagens em Balneário Camboriú (SC).

A informação foi compartilhada pelo prefeito Fabrício Oliveira. Os dois vão ganhar pinturas artísticas na praça do elevado e será inaugurado um Dog Park que levará o nome do golden retriever.

“A cidade fará uma homenagem através da arte para eternizar a dupla Jesse e Shurastey, que levaram com orgulho o nome da nossa cidade e do nosso País para o mundo”, escreveu.

“Essa dupla vai continuar a inspirar a celebração da vida, a leveza da alma, a amizade e o respeito aos animais”, completou. No dia 9 de julho, a cidade vai realizar uma “cãominhada” para homenagear os dois.

Desde 2017, Jesse viajava o mundo ao lado do seu parceiro com um Fusca com placa de Balneário Camboriú. Juntos, eles conheceram 16 países e estavam a dois dias do Alasca quando o acidente ocorreu.