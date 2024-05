Ivete Sangalo deve deixar a apresentação do ‘The Masked Singer Brasil’; saiba o motivo

Ivete Sangalo está decidida a deixar o The Masked Singer Brasil. Segundo o que a própria cantora declarou recentemente, em uma entrevista ao Meio e Mensagem, o trabalho como apresentadora toma muito o seu tempo e agora ela quer se dedicar mais à família.

“O tempo que o programa demanda é muito grande e, nesse momento da minha vida, quero estar mais presente em casa”, disse ela.

Ivete apresenta o The Masked Singer Brasil desde a estreia, em 2021, quando era transmitido em horário nobre, durante a semana. Devido ao sucesso, no ano seguinte, o programa foi transferido para as tardes de domingo, conseguindo ainda mais audiência. No reality, artistas fazem apresentações musicais fantasiados, enquanto os jurados e o público tentam adivinhar quem está debaixo da máscara.

O Estadão procurou a Rede Globo para confirmar a rescisão de Ivete e saber quem deverá ficar à frente da atração, mas até o momento, não obteve resposta.

Crise na carreira

Além de falar sobre sua possível saída das telinhas, Ivete comentou sobre as últimas crises em sua carreira musical. A primeira ocorreu ainda no Carnaval, quando teve que conter os foliões em Salvador, por conta de congestionamentos e atrasos na passagem dos trios. Já o segundo problema ocorreu recentemente, com o cancelamento da turnê A Festa, que iria celebrar os 30 anos de carreira da cantora.

“A condição do erro, do equívoco, do não posso voltar atrás agora, isso é pra todo mundo na vida, só que a gente tem que admitir quando erra. Meu fã não sabe todo o emaranhado, a estratégia para chegar a ele, que não pode ser só um número, objetificado”, disse ela.

O cancelamento da turnê, inclusive, fez com que a artista pensasse mais no que ela ofereceria para o público e ignorasse a sua própria vaidade. “Só vou fazer se for possível fazer. Do lado de lá tem pessoas que são importantes para mim. Essa carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade ‘ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e f***-se o resto’. Peguei a vaidade, joguei na gaveta e disse ‘fique aí, já já eu lhe pego'”.

Ela ainda ressaltou a quantidade de notícias falsas que estão saindo na mídia sobre o ocorrido, mas não quis comentar o caso, para não entrar “nessa roda de especulações”.