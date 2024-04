Greg no ‘The Noite’: Vincent Martella fala icônica frase em português e elogia brasileiros

O ator Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, está no Brasil e participou do programa The Noite transmitido na última terça-feira, 16.

O ator viralizou após usar uma camiseta em que se lia, em português: “Eu sou famoso no Brasil”. Com o carinho ao público brasileiro, ele ganhou mutirões de seguidores, chegando à marca de 6 milhões.

Em entrevista com o apresentador Danilo Gentili, Martella contou como está se sentindo no País, brindou uma cerveja e até fumou um charuto. “Estou me divertindo muito no Brasil, é a melhor recepção que eu poderia ter”, disse.

“Com Todo Mundo Odeia o Chris, os fãs brasileiros são mais apaixonados”, relatou. “Esse tipo de fã no Brasil é diferente de tudo que já vivi”.

Ele detalhou a relação que tem com seus colegas de elenco na amada série. “Sinto que por conta da idade que tínhamos é praticamente aquele grupo de pessoas que você estudou no colégio. Eu amo todos eles, amo ver para onde a carreira de todo mundo foi. E acho que é divertido para todo mundo apoiar o sucesso de todos.”

“Estou empolgado para provar os salgadinhos brasileiros e as bebidas de vocês”, contou. “Quem sabe da próxima eu veja jogos de futebol, vá nas praias… eu estou aqui há 3 horas, mas já amei tudo que vi”.

Além disso, ele reproduziu sua icônica fala “Cara, ela tá’ tão na sua”, dessa vez em português.