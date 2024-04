Greg no ‘The Noite’: Vincent Martella chega ao Brasil e vai participar do programa no SBT

Martella viralizou recentemente por utilizar uma camiseta em que se lia, em português: "Eu sou famoso no Brasil"

O ator e dublador Vincent Martella, que viveu o personagem Greg na série de comédia Todo Mundo Odeia o Chris, chegou ao Brasil na terça-feira, 16. Ele participará da edição do The Noite, apresentado por Danilo Gentili, a partir da 1h na quarta, 17.

Em suas redes sociais, Martella publicou um vídeo convidando seus fãs e seguidores para assistir ao programa. “Olá Brasil! Danilo, você chamou e eu respondi. Estou indo para o Brasil para o The Noite … mal posso esperar para ver todos vocês lá”, disse ele.

Vincent Martella caiu nas graças dos fãs brasileiros e viralizou no Instagram – Foto: Reprodução / Instagram

O ator também agradeceu ao Imagineland, evento do qual ele participará em julho, por tornar sua participação no programa possível.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Martella viralizou recentemente por utilizar uma camiseta em que se lia, em português: “Eu sou famoso no Brasil”. Depois disso, os fãs brasileiros fizeram uma campanha nas redes sociais e o número de seguidores do ator cresceu exponencialmente. Atualmente, sua conta no Instagram tem mais de 6,2 milhões de seguidores e continua a crescer.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em suas fotos, se notam muitos comentários com referências ao seriado, como: “Cara, ela tá tão na sua!” e “Precisamos da série ‘Todo mundo ama o Greg'”.