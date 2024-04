Gravações raras de Gal Costa São publicadas no YouTube; ouça

Em meio à polêmica disputa entre Gabriel Costa e Wilma Petrillo pela herança de Gal Costa (1945-2022), três gravações raras da cantora foram disponibilizadas no YouTube. São registros feitos em 1978, durante uma turnê da cantora pela Argentina.

As gravações foram postadas em janeiro deste ano por um canal cujo proprietário não se identifica, mas só agora ganharam repercussão. O autor da publicação informa que os registros foram feitos durante a passagem de som que Gal fez em um hotel da capital argentina em outubro de 1978.

Acompanhando-se no violão, Gal canta três músicas. Uma delas é O Leãozinho, composição de Caetano Veloso que ela nunca gravou. A canção fazia parte do roteiro do show Com a Boca no Mundo, de 1977. Já havia um registro amador de Gal cantando O Leãozinho. No entanto, esse que os fãs puderam ter acesso agora é muito superior, embora ainda careça de tratamento sonoro.

Gal Costa – Leãozinho

Outra música que essa postagem traz é Antonico, samba de Ismael Silva que Gal cantava em seu lendário show Fa-tal, de 1971. Ainda há Falsa Baiana, outro samba, esse, escrito por Geraldo Pereira, que também fazia parte do repertório do Fa-tal.

Gal Costa – Falsa Baiana

Gal, assim como outros cantores brasileiros nas décadas de 1960 e 1970, costumava fazer apresentações periódicas na Argentina. No entanto, a cantora só estreitou os laços com o país vizinho a partir de 1985, quando seu dueto com Tim Maia em Um Dia de Domingo, balada composta por Michael Sullivan e Paulo Massadas, fez grande sucesso por lá.

Gal Costa – Antonico

Como mostrou reportagem do Estadão, há muitos registros raros e inéditos de Gal Costa. Entre eles, um encontro ao vivo com João Donato (1934-2023) no qual eles cantam músicas como Flor de Maracujá, Verbos do Amor e Nasci para Bailar. Também existe uma versão em espanhol de “Baby” e gravações na íntegra dos shows Índia e Cantar.

Com a disputa entre Gabriel e Wilma pela herança de Gal, questões relacionadas à parte artística da cantora também ficam emperradas. Para que algo novo seja lançado, é preciso que ambos entrem em um acordo, que ainda precisaria ser validado pela Justiça.

O áudio do último show de Gal, por exemplo, realizado no festival Coala em setembro de 2022, está pronto e mixado, mas até o momento não há previsão de lançamento.