Grace Gianoukas sai em defesa de Rafa Kalimann contra boatos em bastidores de ‘Família é Tudo’

Grace Gianoukas não gostou nada dos boatos que estão circulando sobre Rafa Kalimann e decidiu sair em defesa da colega de trabalho. Recentemente, a ex-BBB foi alvo de rumores de que, supostamente, teria dificuldade em decorar textos e até de que atrasaria a rotina de gravações, o que estaria gerando problemas com o elenco de Família é Tudo.

A atriz veterana usou suas redes sociais para negar o caso e revelar os verdadeiros bastidores de gravações da trama: “Existe uma grande diferença entre fofoca e calúnia. Eu, como frequentadora não só dos bastidores, como das telas da novela Família é Tudo, eu quero reparar uma injustiça que, para mim, não é uma fofoca, é uma calúnia”, começou.

“A Rafa Kalimann é uma profissional dedicadíssima, super compenetrada, super focada, super parceira. Está sempre com o texto dela na ponta da língua, sempre disposta a ouvir conselhos, trocar com colegas, sempre acatando tudo que a direção faz. Eu só vejo ela compenetrada e estudando. Acho importante, antes de sair falando alguma coisa, a gente checar as fontes. Pode ser uma pessoa recalcada que falou isso e isso se espalha”, reforçou.

Por fim, a artista ainda elogiou a estreante: “Eu sou fã de Rafa Kalimann pelo comportamento profissional e pela dedicação que ela tem nesse início de carreira”. Rafa agradeceu nos comentários: “Grace como Deus é bom comigo… como te admiro, jamais vou me esquecer disso. Obrigada pelo presente de ver esse vídeo”.

Outros atores da novela das 18h também aproveitaram para elogiar Rafa nos comentários: “Parabéns por ter feito esse vídeo. A Rafa Kalimann é isso mesmo que você falou. Ela é dedicada e tá sempre com texto. Que a galera mala pare de falar besteira”, escreveu Ana Hikari.

“A dedicação da Rafa Kalimann é linda e nós que acompanhamos de perto sabemos e admiramos. Além disso uma pessoa nota mil. Amo! Que Deus perdoe essas pessoas ruins que amam uma notícia caça like!”, comentou Raphael Logam.

Namorado também defendeu atriz

Antes de Grace Gianoukas, Allan Souza Lima, atual namorado de Rafa Kalimann, também saiu em defesa da atriz. Ele publicou um vídeo para falar da dedicação da amada e disse que dava “sua cara a tapa” por ela.

“Acompanho diariamente a dedicação da Rafa nessa sua jornada, estudando todos os dias. Estou ao lado dela decupando suas cenas, colocando pontos pra sua evolução. Ela vem estudando com seu preparador, o Tiago, que se faz presente quando ela não está gravando, e vejo toda sua dedicação em todos esses meses de novela. Conheço bem grande parte do elenco e sei que ela vem se dedicando no seu trabalho, diferente do que saiu”, iniciou.

“É sua primeira novela, sei o grande desafio que ela está vivendo. Mas não compare ela com tantas outras experientes que estão no mercado. Não julgue ela por ter tido essa oportunidade. Todo mundo um dia já começou. Todo mundo. E o aprendizado é diário. Sejam menos cruéis nesse tribunal hipócrita das redes sociais”, completou ele.