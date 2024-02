Gabriel Fontes prepara novas temporadas da série ‘Origens’

À frente de diversos conteúdos audiovisuais, entre eles para os canais da Globo, o cineasta Gabriel Fontes prepara duas novas temporadas da série Origens, que agora fala sobre o universo dos vinhos da Argentina e Itália. A série contará com a participação dos principais produtores da bebida das duas regiões e os novos episódios ficarão disponíveis no canal Mistral On, no YouTube.

“A primeira temporada, lançada em dezembro, foi gravada em Portugal, a segunda na Argentina, que vai ao ar em abril, e a terceira temporada na Itália, que chega ao canal em agosto. Todas falam sobre os lendários produtores locais de vinho de cada um desses países”, diz.

Tradição

A série promete ser uma viagem pelas principais regiões produtoras e vinícolas, pela cultura, história e pelas tradições dos vinhos. “Além de muito conteúdo com dicas para iniciantes e enófilos experientes, há ainda entrevistas exclusivas, sugestões de vinhos e harmonização com comida”, explica Gabriel.

A série em Portugal apresenta a Quinta do Ribeirinho, por Luis Pato; a Quinta do Vale Meão, por Francisco Olazabal e Francisco Olazabal Filho; Graham’s Port Lodge, por Dominic Symington; Quinta do Soalheiro, por António Luís Cerdeira; e Palace Hotel Bussaco, por Alexandre Almeida.

Os conteúdos são produzidos pela Teresa Filmes, da qual Gabriel é sócio, fundador e diretor, conhecida por trabalhos como Fale Conosco, com Julia Rabello, para o GNT, Mundo Miraculous, para o Gloob, o videoclipe Famoso, de AlunaGeorge, além de vídeos sobre moda, a especialidade da empresa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.