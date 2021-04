‘Fui muito sincero comigo mesmo’, diz João Luiz, eliminado do ‘BBB 21’

Ana Maria Braga recebeu João Luiz Pedrosa, décimo segundo eliminado do Big Brother Brasil 21 no paredão desta quinta-feira, 22, com 58,86% dos votos contra Arthur, que recebeu 28,21%, e Pocah, com 12,93%. No Café da Manhã com o Eliminado no Mais Você desta sexta-feira, 23, o professor de geografia falou sobre suas relações e as polêmicas dentro da casa.

A apresentadora começou dizendo que não esperava encontrar João Luiz tão cedo. Quando foi indicado ao paredão, o professor disse que não estava com medo de ser eliminado, mas reflexivo e com sentimento de gratidão. “Continuo sentindo a mesma coisa. Eu não senti medo da eliminação ou do que eu ia encontrar aqui fora. Foi tão natural, tão leve. Eu só conseguia sentir um agradecimento. Estou muito feliz, de verdade, de ter participado do BBB e de tudo o que eu aprendi lá dentro.”

Na sala de aula, João acredita que não deve separar a amizade da sua relação com os alunos e afirma que encarou da mesma forma a convivência com os participantes do reality show. “Eu gosto muito de ouvir os meus alunos. Lá dentro eu também quis ouvir as pessoas: discordar, concordar, aprender, entender. Acho que eu levei isso da minha profissão, saber lidar com o conflito, entender o que gerou aquilo.”

Considerado um bom jogador pelos outros participantes, o professor foi elogiado no Jogo da Discórdia. “Fiquei muito feliz, foi importante ouvir aquilo, mas infelizmente caí no paredão e estou aqui. Mas não tenho nenhum grande arrependimento. Levei as minhas relações de uma forma muito natural.”

Sobre seu posicionamento no jogo, João defendeu que só se envolveu em conflitos que julgou importantes. “Eu consigo enxergar que existiram momentos ali que eu podia me posicionar de outro jeito, mas eu fui muito sincero comigo mesmo. As pessoas estão muito acostumadas com um posicionamento muito agressivo, firme. Mas eu tenho certeza que no momento que precisou ser firme, eu fui. Mas tem coisas que não me afetam: uma briga por louça, por um bolo, é tão simples de resolver.”

Ana Maria cobrou o posicionamento de João Luiz no complô que foi feito na casa contra Lucas Penteado no início do reality, e ele se defendeu. “Eu e Camila não fomos convidados. A gente não estava presente nos momentos do complô contra o Lucas. Dizer que eu participei é sério”, disse ele. “Eu acredito que a Karol e o Lucas tiveram muitas faíscas dentro do jogo, não foi confortável assistir, mas existem coisas lá dentro que existe um receio de você entrar ali e explodir junto.”

Ele lembrou o momento que defendeu o ator depois do beijo com Gilberto. “Sexualidade não é uma coisa que a gente questiona. Eu sinto isso na pele, me afeta também. O que a gente deveria fazer naquele momento é respeitar, acolher.”

Racismo

Durante o Jogo da Discórdia, João Luiz expôs um comentário racista direcionado à ele pelo cantor Rodolffo Matthaus, que foi eliminado no paredão seguinte. O sertanejo comparou o cabelo black power do professor de geografia com a peruca da fantasia do Monstro de homem das cavernas. O caso ganhou notoriedade e gerou discussões dentro e fora da casa.

“Dentro do jogo, realmente chegou um momento que eu imaginei que não ia viver nada parecido com isso. Quando chegou o momento, eu consegui me abrir com a Camila, que eu sabia que ia receber um acolhimento. Ali eu sistematizo tudo o que eu to pensando, e, quando chegou no jogo da discórdia que eu consegui fazer o desabafo. Não pode falar que é uma brincadeira, é assim que a gente vai mudar as coisas. Esse é o recado que eu deixo: toda vez que a gente identificar isso a gente tem que dizer”, alertou o professor.

“Fiquei muito contente comigo mesmo de conseguir dizer e de ter o espaço para isso. É uma resposta pra mim e pra muitas pessoas que vivem isso. Não estou dizendo que o Rodolffo é uma pessoa ruim”, disse.

Ele lembrou do discurso do Tiago Leifert após o caso. “Foi um ensinamento para todo mundo, foi muito sensível, sério, mas muito leve. Acho que muitas pessoas conseguiram entender o porque aquilo me magoou. Precisamos usar isso pra mudar a realidade que a gente vive hoje, sabe identificar e se incomodar. É nesse momento que a gente fala, e que a gente muda.”

“Eu acho que é por isso que sou professor. Não quero que grande parte dos meus alunos precisem viver isso, contar as sua experiências associadas à dor”, disse o educador.

Popularidade

Apesar de ter sido eliminado no reality show, ao contrário de outros participantes, João Luiz sai do programa sem grandes confusões e com o carinho do público do lado de fora do programa. O professor se assustou com os 3 milhões de seguidores que tem agora nas redes sociais. “Que loucura, pra quem tinha 1.500 seguidores! É usar essa plataforma como uma forma de ensinar, de mostrar a minha vida, da gente se conhecer mais.”

Sobre sua amiga e parceira no jogo, Camilla de Lucas, João Luiz disse que a espera daqui 11 dias com R$ 1,5 milhão no bolso. “O primeiro abraço que a Camila deu quando entrou na casa fui eu. E foi uma amizade de verdade, que eu quero levar para o resto da vida”, concluiu o professor.