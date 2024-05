Filho de Luana Piovani vai à escola; atriz agradece Cintia Dicker

Luana Piovani voltou às suas redes sociais para falar sobre o seu filho, Dom, nesta quarta-feira, 8. Ela agradeceu Cintia Dicker, mulher de Pedro Scooby, por “finalmente” levar o filho dela à escola.

“Feliz que toda sociedade brasileira está se unindo e se movimentando pra ajudar o nosso Rio Grande do Sul, graças a Deus”, começou a atriz. “Aqui em Portugal, estamos fazendo um movimento bem positivo. Assim como também me dá muito alívio em saber que meu filho foi à escola. Finalmente”.

“Grata, Cintia”, escreveu Luana na legenda.

Dom ficava com a mãe em Portugal até o último mês, quando se mudou para o Brasil para morar com o pai. Na última terça-feira, 7, a atriz declarou que Dom estava há 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não havia frequentado a escola.

Luana vive na região de Cascais, em Portugal, para onde se mudou em 2019 com o então marido. “Claro que fiz o acordo do Dom ir para o Brasil. Ele venceu, junto com todas as outras forças. E eu tenho outra família a zelar. Tenho a saúde mental dos meus outros dois filhos, a minha própria, a dos meus pais… Então, a melhor coisa mesmo era deixá-los realizar a fantasia da linda vida com o papai”, disse.