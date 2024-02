Filho de Gary Sinise, estrela de ‘Forrest Gump’, morre aos 33 anos após luta contra câncer raro

Mac Anthony Sinise tinha sido diagnosticado com Cordoma, um raro câncer na coluna, em agosto de 2018

McCanna “Mac” Anthony Sinise, filho do ator Gary Sinise, morreu aos 33 anos após luta contra câncer raro. O anúncio foi feito na última terça-feira, 27, mas o filho da estrela de Forrest Gump morreu no dia 5 de janeiro.

Em um comunicado postado no site da Fundação Gary Sinise, o ator lamentou a perda precoce do filho. “Mac perdeu a batalha contra o câncer. Ele morreu em 5 de janeiro de 2024, às 15h25, e foi sepultado em 23 de janeiro”, escreveu o pai.

“Estamos com o coração partido e temos conseguido lidar com isso da melhor maneira possível… Sou muito abençoado, sortudo e orgulhoso de ser pai dele.

O filho de Sinise foi diagnosticado com Cordoma, um raro câncer na coluna, em agosto de 2018. Dois meses antes, a mulher de Gary, Moira, havia sido diagnosticada com câncer de mama em estágio 3.

O câncer de Moira entrou em remissão e Mac passou por duas cirurgias na coluna. O Cordoma retornou em maio do ano seguinte. Em novembro de 2019, ele foi submetido a mais uma operação.

O ator explicou que a doença atinge, em média, 300 pessoas por ano nos Estados Unidos.

“Como pais, é muito difícil perder um filho. Meu coração está com todos que sofreram uma perda semelhante e com qualquer pessoa que perdeu um ente querido … É de partir o coração e é muito difícil”, escreveu Gary Sinise.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais