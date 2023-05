Filhas de Gugu chegam ao Brasil para audiência no processo de herança movido pela mãe

Sofia Liberato e Marina Liberato, filhas de Gugu Liberato com Rose Miriam di Matteo, estão no Brasil para prestar depoimento nesta segunda-feira, 22, à Justiça de São Paulo. As gêmeas de 19 anos, que moram nos Estados Unidos, vão testemunhar no processo que analisa a união estável da mãe com o apresentador, que morreu em novembro de 2019, aos 60 anos de idade, em Orlando (Flórida), nos Estados Unidos, após um acidente doméstico.

Os depoimentos estão previsto para acontecer até a próxima quarta-feira, dia 24. Além das meninas, o ex-casal também tem João Augusto, de 21 anos, como filho.

Briga em família

Em agosto do ano passado, os irmãos acabaram brigando por conta da disputa da herança do pai. Na época, Aparecida Liberato, irmã de Gugu, foi nomeada a inventariante da herança do apresentador – e as herdeiras se manifestaram contra o irmão, a favor da mãe, no processo de reconhecimento de união estável com o pai.

Além disso, elas se queixaram de ganhar um valor inferior ao de João e ao da avó, Maria do Céu. Já em maio deste ano, as jovens de 18 anos ganharam na Justiça o direito à mesada. De acordo com a colunista Cíntia Lima, do Em Off, ambas passaram a receber US$ 10 mil cada pelos próximos 12 meses. Esse valor convertido em reais dá aproximadamente R$ 47 mil. Quando eram menores de idade, Sofia e Marina conseguiram se emancipar e são representadas pelo mesmo advogado da mãe.

Disputa pela herança

No testamento, assinado em 2011, o comunicador não reconheceu Rose Miriam como companheira em união estável. Ele deixou 75% de sua fortuna, avaliada em R$ 1 bilhão, para ser dividida em partes iguais entre os três filhos. Quanto aos outros 25%, ele estipulou que fosse partilhado, também igualmente, entre os cinco sobrinhos.