Cultura Filha do baixista Mingau se emociona ao receber beijo do pai na UTI

Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, compartilhou um vídeo em seu Instagram mostrando o pai fazendo o movimento de lhe dar um beijo. Ele levou um tiro na cabeça na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, em 3 de setembro, e está internado na UTI de um hospital desde então, tendo passado por cirurgias.

“Obrigada, meu Senhor! Há exatos três meses passei pelo pior dia de toda a minha vida. Hoje recebo o presente mais lindo de todos!”, escreveu. No vídeo, Isabella coloca o rosto próximo ao pai e pede um beijo. Mingau, então, faz o movimento de beijá-la. “Pai, me dá outro beijinho! Eu não acredito! Dá outro! Eu te amo!”, disse, emocionada, antes de “chorar de felicidade”.

Nos comentários, o baixista recebeu o apoio de colegas do The Noite, como Danilo Gentili e Murilo Couto, e de nomes da música. Dinho Ouro Preto comentou: “Mingau, vamos lá, você vai conseguir! Vai se recuperar, meu amigo querido. Eu queria estar aí para te abraçar”.

Na última quinta-feira, 30, Isabella havia compartilhado imagens de seu pai no hospital pela primeira vez desde o ocorrido. Ela revelou que ele estava passando por tratamento contra uma infecção pulmonar.