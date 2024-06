Cultura Filha de Juliano Cazarré se emociona ao receber boneca favorita com uma traqueostomia, como ela

Letícia Cazarré emocionou os seguidores ao postar um vídeo de Maria Guilhermina, sua filha com Juliano Cazarré, na última quinta-feira, 06.

A publicação mostra a pequena, internada na terça-feira, 04, com uma de suas bonecas favoritas.

O brinquedo, feito de pano, leva o nome de Nina e tem uma traqueostomia, assim como a menina de dois anos. O registro mostra a criança abraçando e beijando a boneca.

Na quarta-feira, 05, Letícia fez um desabafo nas redes sociais. Ela revelou que não pode acompanhar a filha no hospital porque está cuidando de Estevão, seu filho caçula de três meses.

“Enquanto ela fica lá sendo bem cuidada por outras pessoas, só me resta pedir notícias, orquestrar as escalas, preparar as malinhas de reposição dela e rezar, rezar muito. E fazer rezar”, escreveu.

Juliano está com Maria Guilhermina no hospital e também compartilhou momentos com a pequena. Nos stories, ele postou um vídeo ninando a filha.

Ela nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração, e já foi submetida a quatro cirurgias cardíacas.