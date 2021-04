Fabio Porchat narra o audiolivro ‘A Revolução dos Bichos’

Qualquer semelhança no estilo do humor ácido de Fabio Porchat com as sátiras políticas de George Orwell não é mera coincidência. O trabalho do escritor, jornalista e ensaísta inglês influenciou fortemente a carreira de um dos principais humoristas brasileiros da atualidade. Não por acaso, o ator dá voz ao audiolivro A Revolução dos Bichos, lançado nesta sexta-feira, 23, pela Tocalivros e disponibilizado gratuitamente.

A obra Animal Farm, traduzida para o português como A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, foi publicada no Reino Unido em 1945 e é considerada um dos melhores romances da língua inglesa. A sátira sobre a União Soviética socialista joga luz à corrupção e a ganância dos comandantes da revolução.

Em entrevista ao Estadão, Fabio Porchat revela que este é um dos seus livros de cabeceira, destaca a importância de gravar o romance em audiolivro e fazer a história chegar a mais pessoas. “Esse é um dos meus livros preferidos, eu já li ele umas dez vezes, mas fazia já alguns anos que eu não lia. É quase desesperador, nesse momento em que o Brasil se encontra, ler A Revolução dos Bichos, porque a gente consegue identificar muito fortemente o que acontece no Brasil hoje”, analisa o ator.

O ator conta que descobriu a potência da obra de George Orwell aos 19 anos e ficou muito impactado com o seu realismo e com a habilidade do autor de utilizar uma alegoria para expor a mediocridade humana e a busca pelo poder. Ao narrar o audiolivro, trabalho que foi feito em apenas dois dias, o humorista se emocionou algumas vezes.

“Eu nunca tinha lido em voz alta. É muito emocionante. Quando a gente vê a frase: ‘todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros’, é uma porrada muito grande, porque a realidade é essa. Se a gente for falar desse Brasil racista, homofóbico, machista, somos todos iguais aonde? A gente está em um caminho muito errado, a gente precisa tentar aprender com os nossos erros e evoluir. O ser humano precisa evoluir mais rápido mentalmente do que está evoluindo tecnologicamente. O livro mostra isso para gente muito claro”, diz Porchat. “É aquela velha frase: ‘não são livros que mudam o mundo, mas livros mudam pessoas e pessoas mudam o mundo’. Acho que é por aí.”

Sua relação com o trabalho do escritor inglês teve uma forte influência no direcionamento dos seus roteiros. “Apesar de ser comediante, de fazer as pessoas rirem, eu tenho esse lado muito calcado na realidade. Sou uma pessoa muito prática, pragmática, não tenho crenças. Eu vejo o lado sombrio do mundo. No fim das contas o humor e a sátira jogam uma luz sobre determinado assunto, fazem a gente pensar sobre aquilo. É claro que a gente ri, mas é quase um ‘rir pra não chorar’. A gente ri porque se identifica, porque sabe do que se trata. Então força a barra para a gente mudar.”

Biblioteca digital

A versão fonográfica de A Revolução dos Bichos pode ser encontrada no site da produtora e também faz parte da Biblioteca Digital Tocalivros. Em parceria com a ONG Recode, a plataforma disponibiliza gratuitamente para 149 bibliotecas públicas o acervo digital da Tocalivros com mais de 2 mil audiolivros e 5 mil eBooks.

“O que me encanta nesse projeto é disponibilizar para as escolas estaduais de São Paulo, é muito importante. No fim das contas, quanto mais gente tiver acesso a livros de boa qualidade, melhor é para todo mundo. A gente vive essa onda de fake news, desinformação, negacionismo, muito porque as pessoas não conseguem dialogar, é um sintoma da falta de educação. Quanto mais a gente ler, consumir cultura, mais a gente abre a cabeça para novas ideias e fortalece as próprias ideias também”, afirma Porchat.

O produtor artístico da Tocalivros, Clayton Heringer, explica que as obras são disponibilizadas gratuitamente quando preenchem alguns requisitos como os direitos autorais estarem disponíveis ou quando há uma parceria com as editoras.

“O mercado de audiolivro vem crescendo, vem tomando forma. O brasileiro está começando a entender que não é um nicho fechado, ele tem vários gêneros, especialmente a Tocalivros que produz todos os gêneros. O Brasileiro vem descobrindo que o audiolivro também é entretenimento, muito mais do que só cursos e informações”, conclui Heringer.