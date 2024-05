Cultura Ex de Gisele Bündchen se desculpa com a modelo após piada sobre novo relacionamento, diz revista

Gisele Bündchen teria se incomodado com piadas feitas por humoristas sobre seu novo relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente durante um especial de comédia da Netflix em que Tom Brady, ex-marido da modelo, foi alvo de piadas de comediantes.

No programa, a comediante Nikki Glaser afirma que o único erro de Brady, ex-jogador de futebol americano, na carreira foi incentivar a ex-mulher a praticar um esporte.

“Tom Brady. Cinco vezes campeão do Super Bowl, uma carreira cheia de vitórias e touchdowns”, diz ela. “A única coisa mais burra do que ter aceitado o convite para participar desse programa foi ter dito: ‘Ei, amor, você deveria tentar praticar jiu-jitsu”.

Brady e Gisele foram casados por mais de uma década. De acordo com a revista US Magazine, ela ficou “profundamente incomodada” com o teor das piadas. Os dois mantinham um trato para não detalhar a relação ao público.

“Ela acha que falar sobre seu novo relacionamento ultrapassou os limites. Tom a procurou para pedir desculpas. Os dois têm uma relação cordial e só falam sobre os filhos”, afirma a publicação. Brady teria telefonado para se desculpar.

O relacionamento entre o atleta e a modelo chegou ao fim em outubro de 2022. Os dois são pais de Benjamin, 13, e Vivian, 10.

Joaquim Valente dá aulas de jiu-jitsu desde 1993, quando se mudou do Rio de Janeiro para Miami.