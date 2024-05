Ex-BBBs Marcela, Thelminha e Amanda vão a hospital no RS para atender vítimas

As ex-BBBs e médicas Thelminha Assis, Marcela Mc Gowan e Amanda Meirelles foram para um hospital de Canoas, no Rio Grande do Sul, para ajudar as vítimas das enchentes. As três participantes falaram sobre o assunto e pediram doações em publicações na última terça-feira, 7.

“A gente acabou de chegar aqui em Canoas. A gente está no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde estamos recebendo uma alta demanda da população aqui”, disse Thelma, vencedora do BBB20, no vídeo.

“Eu tive uma reunião com a diretoria do hospital, fui remanejada para o centro cirúrgico, vou atuar na anestesia. E você pode ajudar de qualquer parte do Brasil, com medicamentos e material hospitalar. Estou falando de luva, jaleco (…), soro fisiológico”, completou. “Toda ajuda é bem-vinda”.

Marcela McGowan, que atua na área de ginecologia e obstetrícia, também pediu doações de roupas, cobertores, meias, agasalhos e toalhas. “Esses são os pedidos específicos do hospital que a gente está aqui, mas as outras doações também são muito importantes”, contou, reforçando a importância de enviar itens como absorventes e fraldas para outros lugares do RS.

A vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles, também gravou um vídeo falando sobre o assunto e pedindo doações. “Estamos precisando da sua colaboração”, disse. “A dor de um brasileiro é a dor de todos”.