Estrela de ‘Lost’ e Marvel decide abandonar Hollywood e cumpre profecia de 2006; entenda

Evangeline Lilly, atriz que interpreta a heroína Vespa nos filmes da Marvel, anunciou nesta segunda, 3, que vai se aposentar de Hollywood. Mas não só. A despedida também cumpre uma profecia feita por ela mesma em 2006, quando estourou com a série Lost: o sonho em ser uma artista aposentada.

“Estou com medo de admitir isso mas, a princípio, gostaria de ser uma atriz aposentada em dez anos”, disse a atriz em uma entrevista à época.

Nas redes sociais, ela celebrou ter realizado o feito.”Estou me sentindo tão agraciada e contente em viver a minha previsão. Deus abençoe. Me sinto muito grata pelas minhas bênçãos”, escreveu no Instagram.

Nas imagens recuperadas, Evangeline também afirma que gostaria de “ter uma família e gostaria de escrever”. Os dois desejos também se realizaram. Hoje, ela é mãe de dois filhos e autora da série de livros infantis The Squickerwonkers (inédito no Brasil).

“Dar um passo atrás no que parece ser a escolha mais óbvia. (Dinheiro e fama) é assustador às vezes, mas dar um passo à frente nos meus desejos na época da Dharma substitui o medo pela plenitude. Posso retornar para Hollywood um dia, mas, por enquanto, fico por aqui”, acrescentou. O termo DHARMA se refere ao projeto científico e misterioso que opera na série.

Em Lost, Evangeline interpreta a personagem Kate Austen, que se apaixona por Jack Shepard (Matthew Fox) e Sawyer (Josh Holloway) e tem papel central na série que narra a sobrevivência de vítimas da queda de um avião em uma ilha sombria e misteriosa.