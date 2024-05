Eric Clapton anuncia show extra e intimista em SP; veja ingressos e data

Eric Clapton abriu uma data extra na turnê que vai passar pelo Brasil. Desta vez, com um show intimista marcado para o dia 28 de setembro, em São Paulo.

Os ingressos gerais para a data extra estarão à venda a partir do dia 6 de junho no site da Live Pass .

Para clientes com cartão Santander, a pré-venda será disponibilizada no dia 4 de junho, às 10h, e vai até o dia 6, às 8h.

Os ingressos vão de R$ 140 (Plateia Superior Visão Parcial) a R$ 2,2 mil (Camarote). Os valores para a pista única vão de R$ 850 (meia-entrada) a R$ 1,7 mil.

A apresentação vai ocorrer na Vibra São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 17955. A casa tem capacidade para 7 mil pessoas – o que dava aproximar Clapton do público.

A turnê marca o retorno do músico ao Brasil após mais de uma década para a comemoração de 60 anos de carreira.

Mais shows de Clapton pelo Brasil

As demais apresentações de Clapton estão marcadas para Curitiba, no dia 24 de setembro, Rio de Janeiro, no dia 26 e São Paulo, no Allianz Parque, no dia 29 do mesmo mês. Os ingressos continuam disponíveis no site da Live Pass. Os valores variam de cidade para cidade.

Em Curitiba, ocorrerá na Ligga Arena com ingressos que vão de R$ 225 (Cadeira Superior meia-entrada) a R$ 1,2 mil (Vip, Sports Bar e Camarote). No Rio de Janeiro, a apresentação, marcada na Jeunesse Arena, é vendida por preços que vão de R$ 230 (Cadeira Superior meia-entrada) a R$ 1,5 mil (Camarote Lateral). Por fim, os ingressos de São Paulo – o show ocorrerá no Allianz Parque – são vendidos por valores que vão de R$ 215 (Cadeira Superior meia-entrada) a R$ 1,2 mil (Pista Premium).

As apresentações no País contarão com o show de abertura do cantor e guitarrista vencedor do Grammy Gary Clark Jr.

A última passagem de Clapton por aqui aconteceu em 2011, quando fez shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.