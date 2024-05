Em ‘Renascer’, Marcello Melo Jr. celebra variedade artística diante das câmeras

Marcello Melo Jr. encara a carreira artística sem deslumbres ou vaidades. No ar em “Renascer”, o ator de 36 anos mostra-se mais interessado em construir e viver tipos que estão bem longe de sua realidade, como o malandro José Bento no horário nobre. “É muito interessante viver tudo isso, né? Com toda essa estrutura. A arte nos dá essa possibilidade de interpretar novos seres humanos, novas características e comportamentos. Acho um trabalho de vivência e observação muito rico”, valoriza.

Na atual novela das nove, Marcello mergulha em um universo rural totalmente inédito em sua rotina, para viver o filho de José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira. Assim como seus demais irmãos, o boa-praça e fanfarrão Bento também viveu e estudou a maior parte da vida em um internato em Salvador, longe das vistas do pai e, depois, foi para São Paulo. Malandro, o advogado é avesso ao trabalho e adepto a lei do mínimo esforço. Vive às custas do dinheiro do pai sem a menor culpa e dos trambiques em que se enfia.

“Ao contrário dos irmãos, o Zé Bento não tem sentimentos de amor. Na verdade, ele é contrário a qualquer coisa afetiva. Ele tem um respeito pelo pai e o desejo de chegar em algum lugar, mas, ao mesmo tempo, busca tudo isso de uma forma diferente. O José Bento gosta de encontrar a comida pronta. Enquanto todo mundo quer ter um lugar ao sol, o Zé Bento quer um lugar na sombra”, define.

Imerso em uma trama totalmente familiar, Marcello também vem de uma família grande. O ator, que nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foi criado no Morro do Vidigal, Zona Sul do Rio de Janeiro, é o mais velho de quatro irmãos. “Entendo bem dessas relações fraternas. Mas entendo que todo mundo nasce individual. Cada um tem sua característica dentro da família. Nós temos de respeitar as diferenças de cada um”, aponta.

Na televisão há quase 25 anos, Marcello tem aproveitado os encontros que os estúdios de tevê proporcionam. Nos bastidores de “Renascer”, ele tem a chance de contracenar pela primeira vez com Renan Monteiro, que interpreta José Augusto, o filho primogênito de José Inocêncio. “Já conheço o Renan há muitos anos. Viemos do mesmo grupo de teatro, mas só agora tivemos essa primeira oportunidade de trocar em cena. Estudamos juntos até na escola. Sempre fomos muito parecidos. As pessoas até nos confundiam no colégio”, relembra.

“Renascer” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

Um homem da lei

Atualmente, Marcello Melo Jr. tem curtido os trambiques e golpes de José Bento no ar. Mas em breve ele irá encarar o destemido Sargento Mikhael da terceira temporada de “Arcanjo Renegado”, original Globoplay, sem data de estreia prevista. “Por ser uma série consolidada, a gente tem uma responsabilidade de estar melhor a cada temporada. Vamos ter bastante ação, suspense e novos personagens”, adianta.

A nova leva de episódios contou também com gravações em Belém. Apesar do calor da capital paraense, o ator carrega boas lembranças do período de trabalho. “Foi muito bacana. Foi ótimo viajar para contar esse novo registro do Mikhael. Ficou bem bonito e com muita entrega”, valoriza.