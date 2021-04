Elenco de ‘Downton Abbey’ retorna para novo filme que estreia em dezembro

O elenco principal da série inglesa Downton Abbey vai retornar para um segundo filme, que chegará aos cinemas em 22 de dezembro deste ano, anunciou a produtora Focus Features. O criador de Downton Abbey, Julian Fellowes, escreveu o roteiro da sequência, e Simon Curtis (My Week With Marilyn) será o diretor. Atores da série como Hugh Bonneville, Michelle Dockery e Maggie Smith, de 86 anos, estarão de volta, junto com alguns rostos novos, incluindo Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. A produção de Downton Abbey 2 começou a ser feita na semana passada.

“Depois de um ano muito desafiador, quando tantos de nós ficamos separados da família e dos amigos, é um grande conforto pensar que tempos melhores estão por vir e que, no próximo Natal, estaremos reunidos com os personagens tão queridos de ‘Downton Abbey’, disse o produtor Gareth Neame.

O primeiro filme, lançado em 2019, três anos após o final da série, arrecadou US$ 194,3 milhões com um orçamento modesto de menos de US$ 20 milhões.

Uma das séries britânicas de maior sucesso, Donwton Abbey estreou em 2010 e teve seis temporadas. Ambientada na fictícia propriedade campestre de Downton Abbey, localizada no condado de Yorkshire, norte da Inglaterra, entre os anos de 1912 e 1926, retrata a vida da família aristocrata Crawley, e de seus empregados, na era pós-eduardiana, com os grandes acontecimentos da época afetando suas vidas, e a hierarquia social britânica. Fonte: Associated Press.