Ed Motta cancela turnê na Europa por problemas de saúde, mas mantém datas no Brasil

Ed Motta cancelou a turnê que faria pela Europa nos meses de junho e julho deste ano, devido a problemas de saúde. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais do artista, em inglês, ele “não pode realizar voos de longa distância”.

As apresentações no Brasil estão mantidas.

“Ed gostaria de expressar sua gratidão pelo amor, apoio e orações que recebeu de seus fãs. Pedimos gentilmente sua compreensão e respeito durante este momento difícil”, diz o texto.

A turnê Behind The Tea Chronicles Out Now passaria por cidades da Alemanha e da França, entre 6 de junho e 10 de julho.