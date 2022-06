‘De Volta Para o Futuro: O Musical’ estreia na Broadway em 2023

De Volta Para o Futuro: O Musical chegará ao palco da Broadway em 2023, após ter ficado dois anos em cartaz no Reino Unido. O espetáculo baseado no clássico filme dos anos 1980 foi aclamado no West End, teatro em Londres conhecido como ‘a Broadway britânica’.

O musical é estrelado por Olly Dobson como Marty McFly e Roger Bart como Doc Brown. A produção foi criada por Bob Gale, um dos roteiristas do filme, e as músicas originais da peça teatral foram compostas por Glen Ballard.

O anúncio de que a produção chega à Broadway em 2023 foi feito pelo perfil oficial de De Volta Para O Futuro nas redes sociais, que publicou um vídeo promocional.