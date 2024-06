Daphne Bozaski revivendo memória noveleira na pele da romântica Lupita

Daphne Bozaski estabeleceu rapidamente uma conexão bastante pessoal com a sonhadora Lupita, de “Família é Tudo”. A atriz de 31 anos diz que tem uma relação especial com as telenovelas. Na trama de Daniel Ortiz, Lupita é uma guatemalteca apaixonada pelos folhetins brasileiros.

“Desde pequena, acompanhava as novelas. Quando cresci, uma novela que me marcou muito foi ‘Avenida Brasil’. Eu já morava em São Paulo, fazia teatro e lembro que na semana final da novela a cidade estava vazia, parada para ver os últimos capítulos. E quase ninguém foi nos assistir no teatro naquele final de semana. Foi algo que me marcou muito”, relembra.

A doce e sonhadora guatemalteca muda-se para o Brasil na esperança de uma vida melhor e consegue emprego na Mancini Music como secretária de Júpiter, papel de Thiago Martins. Com um visual para lá de extravagante, ela sonha um dia ser cantora e acredita que trabalhar na gravadora pode ser o trampolim de que precisava. Louca para encontrar seu príncipe de telenovela latina, se apaixona pelo chefe.

“Lupita é uma pessoa cheia de esperança e com certeza está vivendo o melhor momento da sua vida. Adora customizar suas roupas e em seu estilo traz inspirações da cultura guatemalteca. Ela não sai de casa sem o seu batom com cores vivas. É superfã da Thalía Ariadne e adora cantar suas músicas”, explica.

Dando vida a uma personagem natural da Guatemala, Daphne buscou aulas de espanhol assim que recebeu o convite para interpretar a jovem secretária. No enredo, Lupita apresenta um portunhol carregado ao longo de suas sequências. “Minha professora é maravilhosa. Ela é uruguaia, mas mora no Brasil há anos. Quando iniciou a preparação da novela fui entendendo como trazer o portunhol dentro dessa personagem, que é tão passional, sem perder a verdade dela”, ressalta.

Daphne iniciou sua trajetória no audiovisual ao protagonizar a série “Que Monstro te Mordeu?”, da TV Cultura. Ela, porém, ganhou projeção nacional ao integrar o elenco de “Malhação: Viva a Diferença”, que foi ao ar 2017. A novela infantojuvenil ainda rendeu três temporadas do spin-off “As Five”, disponível no Globoplay.

Enquanto descobre os caminhos da romântica Lupita, Daphne Bozaski se despediu da sensível Benê, que surgiu em “Malhação: Viva a Diferença”. Recentemente, a atriz viveu a personagem pela última vez na terceira e última temporada de “As Five”, disponível no Globoplay.

Tanto na trama de “As Five” como em “Família é Tudo”, Daphne conta com a parceria de Ana Hikari, que interpreta a vilã Mila na atual novela das sete e fez a moderna Tina na série original Globoplay.

