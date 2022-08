Criador de heróis e vilões da Marvel, Jim Starlin, vem para a CCXP em SP

Você até pode não saber, mas muito do que aconteceu nos filmes da Marvel parte de uma mente criativa extremamente fértil: Jim Starlin.

O autor de quadrinhos, que está confirmado para a CCXP 2022, em São Paulo, entre os dias 1º e 4 de dezembro, é o responsável por dar vida a personagens famosos como Thanos, Drax, Gamora, Shang-Chi, Starfox e Dreadstar.

Em atividade desde os anos 1970, Jim já trabalhou para Marvel e DC Comics. Em seu currículo, além da criação desses personagens icônicos das HQs, traz sagas clássicas como Batman: Morte em Família, A Morte do Capitão Marvel, Odisseia Cósmica, Batman: O Messias e Desafio Infinito. Esta última serviu de base para a primeira grande saga do universo Marvel nos cinemas envolvendo Thanos e a batalha pela manopla do infinito.

Ao Estadão, Jim revela, em entrevista exclusiva, que olha para suas criações com orgulho. “No geral, fiquei bastante satisfeito com a forma de como o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) lidou com os personagens que criei. Qualquer um que espere que um projeto de filme multimilionário copie o que você fez nos quadrinhos é um tolo”, conta ele. “Com todos os meus personagens, o espírito da criação foi fielmente seguido, se não a letra”, completa.

SHANG-CHI

Starlin já havia se surpreendido com o sucesso de Thanos, por ser um personagem estranho, esotérico. E, enquanto Thanos fica no passado, com a Saga do Infinito completamente finalizada, outros trabalhos de Jim Starlin começam a ganhar forma no MCU. Shang-Chi, que protagonizou seu próprio filme no começo do ano com Shang-Chi: A Lenda dos Dez Anéis, é uma das principais apostas.

Conforme alguns heróis vão saindo de cena, outros entram. E o personagem interpretado por Simu Liu deve ganhar uma importância crescente nos próximos filmes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.