Cultura ‘Chora bonequinha’: Tadeu Schmidt dubla Fernanda, eliminada do ‘BBB 24’

Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil 24, postou um vídeo dublando Fernanda, última eliminada do reality show, nesta terça-feira, 2. Ele recriou a cena da briga entre a confeiteira e Alane. Assista aqui .

“Quer chorar? Chora, bonequinha. Chora”, disparou Fernanda na época. O apresentador resolveu parar com a dublagem em certo momento da discussão, parecendo assustado com as falas da ex-participante.

Para recriar o desentendimento entre as duas, o apresentador do BBB 24 segurou uma boneca de pano para representar Alane. “Minhas filhas guardaram poucas bonecas da infância. Quase ficaram sem nenhuma depois desse dia… Teve boneca apavorada no Brasil inteiro”, escreveu.

A confeiteira se divertiu com a dublagem e deixou um comentário na publicação. “Muito bom!”.

O vídeo rendeu muitas risadas aos internautas. “Ela sempre foi sua favorita, né? Pode confessar. Sempre foi a minha também”, brincou uma seguidora. “Tadeu, eu estava esperando por esse vídeo. O ator de milhões”, elogiou outra.